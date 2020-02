Las fundaciones de Macri y el enojo con Tinelli y D'Onofrio

Dos fundaciones sostendrán la figura de Mauricio Macri durante 2020: la de la FIFA, que lo posicionará entre la élite del fútbol mundial, y la propia que, según pudo saber NOTICIAS, ya está inscripta con el nombre El Cambio Es Posible en Latinoamérica (CEPLA), y le permitirá contar con armado y recursos propios en el país.

El nombramiento como presidente de la Fundación FIFA causó gran revuelo en el ámbito local. Sus compañeros de espacio, entre ellos María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, lo felicitaron por la nueva tarea social, dedicada a “cambiar realidades desde el fútbol”, la pasión de Macri. Pero Marcelo Tinelli, Rodolfo D’Onofrio, Jorge Ameal, la AFA y la Superliga (de la que Enrique Sacco, la pareja Vidal, es dirigente) la calificaron de “triste noticia”, “lamentable” y hasta “inapropiada”.

Macri esperaba algunas repercusiones negativas en el mundo futbolero, al que conoce como pocos después de ser 12 años presidente de Boca. Pero se enojó cuando leyó a Tinelli y a D’Onofrio. Un ex funcionario que escuchó por teléfono la queja del ex mandatario contó a NOTICIAS: “Tinelli y D’Onofrio fueron muy afectuosos y estuvieron interesados en mantener una buena relación con Mauricio todos estos años y ahora llama la atención que se despachen con esas críticas personales y digan mentiras”.

Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol https://t.co/vlorBwdpgW — marcelo tinelli (@cuervotinelli) January 28, 2020

Es lamentable que el ex presidente que nos dejo una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el futbol,...y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino , haya sido nombrado al frente de Fundacion Fifa. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) January 28, 2020

No fue la única cachetada que recibió Macri en enero. En la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (que juntó entre otros a Larreta, Patricia Bullrich y los gobernadores radicales), se comentaron sus dichos durante un encuentro con militantes de Villa La Angostura, a quienes les confió: “Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. La filtración de lo que Macri creía que sería una charla íntima fue interpretada por sus socios como un error del ex presidente, al que le recomendaron “cuidarse más”. “Estoy con bronca porque rechacé una reunión grande para hacer una chica y me sacaron esa frase de contexto”, se excusó el ex presidente. Tarde.

En febrero, Macri ya estará operativo en Buenos Aires. Planea volver a la mesa política de su espacio e instalarse en las oficinas de Olivos, desde donde manejará la fundación CEPLA, que creó su amigo José Torello. “La constituimos para que empiece a funcionar a principios de este año. Ya hay autoridades, pero se van a ampliar”, contó Torello a NOTICIAS. Una posibilidad es que Macri pase a presidirla.

Los que ya están adentro son el ex secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, como secretario ejecutivo; la ex responsable de las encuestas de la Jefatura de Gabinete, Mora Jozami, y el propio Torello, como presidente. Todavía no hay un lugar asignado para Marcos Peña, que se sumará más adelante. Su ex jefe de prensa y actual vocero de Macri, Gustavo Gómez Repetto, aseguró que Peña “ya está en Buenos Aires” después de vacacionar en el balneario uruguayo La Paloma, y “no piensa retirarse de la política, va a trabajar en una consultora con clientes del exterior”. Su reaparición pública será en marzo, anuncia.

Macri y Peña siguen sin hacerse eco de las críticas internas y aseguran que “después de cuatro años juntos, todos tienen cierto malestar, pero el equipo va a seguir unido”. Están convencidos del liderazgo de Mauricio, al que le adjudican la representación del 41% que no votó a Alberto Fernández, y creen que la Fundación FIFA devuelve a Macri a la escena mundial con mucho peso.