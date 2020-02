Aníbal Fernández: "Cada dos por tres me confunden con el Presidente"

Aníbal Fernández busca algo en un improvisado escritorio sobre la playa. Está sin remera, con los pies sobre la arena, y sentado en una reposera. Un gacebo color verde militar lo protege del duro sol de la tarde de Cariló. Cuando encuentra el objeto, extiende el brazo y lo muestra como un trofeo. “1 millón cuarenta y pico mil”, dice, de memoria, mientras el cronista de NOTICIAS observa el celular que flota en el aire de la mano del ex jefe de Gabinete. Aníbal no miente: tiene esa cantidad de seguidores en su cuenta y todavía más. El hombre también está al tanto de los seguidores en su cuenta de Instagram –120.000–, y hasta recuerda cuál es su último tuit. Para Fernández, en el inagotable mundo virtual está su nuevo desafío político. “Ahora estoy tratando de ayudar con lo que pueda desde las redes sociales, para que se visibilice lo que está haciendo el Presidente y nuestro espacio”, cuenta, en una escena que ocurrió días antes de que el gobierno de Alberto Fernández lo nombrara interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. "Es que no descarto sumarme al Gabinete", había dicho en esta entrevista.

Aníbal, que pasó una parte de enero en la costa atlántica junto a su familia, dice que “la vio venir”. Habla del fenómeno de las redes. Cuenta que “tuitea mucho”, todos los días. “Y se lo dije a Cristina, que no nos durmamos, que íbamos a llegar tarde”. La escena es de película: según cuenta el quilmeño, en 2009 tuvo la ardua tarea de convencer a la entonces Presidenta de que se tenía que hacer una cuenta en la red del pajarito azul.

Fernández: Asumo como jefe de Gabinete y a poco de eso la convenzo de usar Twitter. Ella no quería pero yo le avisé que esto iba a andar. “Confía en mi olfato, esto va a andar, no nos quedemos afuera”, le dije. En esa época había que mandar el pedido de verificación a Estados Unidos, pero ella ni lo quería usar. Le dije, bueno, mandémoslo y después vemos. Pero el tema es que Twitter no te avisa, y un día la cuenta estaba activa y en la cancha. Ahí Cristina me dice para, para, parala, para la cuenta y yo le digo pero Cristina cómo la voy a parar si ya tenés 20.000 seguidores en tu primer día. Esto no se para más. Decía que lo paremos porque el Twitter es frívolo, pero yo le contestaba que sólo era frívolo si ella lo hacía frívolo. “Si subís una foto en bikini va a ser frívolo, pero si no, no”, le dije. Y hoy fijate cómo lo maneja, bárbaro, e Instagram también.

Aníbal también se acuerda de los seguidores de Cristina. “Cinco millones y medio”, dice, y le erra sólo por 200.000. “En ese gabinete fui de los primeros que agarraron el Twitter. Varios ministros me decían que en la vida lo iban a usar y hoy lo tienen todos”, cuenta Fernández, y se ríe.

Noticias: Y Cristina tampoco quería usar el Twitter.

Fernández: No, pero después se entusiasmó mucho, y ahora lo maneja ella. Nadie le escribe nada. Como a mí. Todo lo que ves escrito es mío.

Noticias: Tiene mucho rebote en las redes.

Fernández: Porque soy seguido, y no soy aburrido.

Noticias: ¿Se considera un tuitstar K?

Fernández: No. Si seré o no lo seré no lo tengo que decir yo, pero que digo cosas que muchos defienden y te acompañan no tengas dudas, y que otros me putean, no tampoco tengas dudas.

Noticias: También es picante.

Fernández: Y, son las reglas del juego. Conmigo no son fáciles, cuando me tienen que putear me putean, pero lo que tengo que decir lo digo. Como boludeces abundan en las redes, cuando te contestan una boludez tenés que poner las cosas en su lugar.

Noticias: ¿No le paso que lo confundieran con el Alberto?

Fernández: Sí, en el Instagram, que tengo 120 mil seguidores, cada dos por tres me dicen Presidente.