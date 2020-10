Cambios en el Gabinete: el 43,5% reemplazaría a todos los ministros

El número es sorprendente y evoca el fantasma del “que se vayan todos”. Según una flamante encuesta nacional de 2500 casos que pregunta por los rumores de cambios en el Gabinete, el 43,5 por ciento de los consultados dice que reemplazaría a “todos los ministros” del gobierno de Alberto Fernández. El trabajo pertenece a la consultora Giacobbe & Asociados y también cuantifica las otras respuestas posibles. El 33,3 por ciento responde que cambiaría a “algunos ministros” y el 22,5 contesta que no haría modificaciones. El 0,7 no sabe o no contesta.

La encuesta aparece en momentos en que las versiones de un relanzamiento de la gestión con la llegada de caras nuevas al elenco gubernamental ganan terreno. Entre los apuntados para irse, según los comentarios que circulan en la Casa Rosada albertista y el Instituto Patria del cristinismo, está el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, señalado como responsable de la reciente crisis del dólar. También se rumorea que la figura del jefe de gabinete Santiago Cafiero no convence a la vicepresidenta y a los suyos, aunque Alberto Fernández lo mantendría para no dar una señal de debilidad.

La encuesta de Giacobbe le demuestra algo al Gobierno: la opinión pública espera cambios, y no solo unos pocos.

por R.N.