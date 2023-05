Qué escribiría la lapicera en la interna bonaerense del FDT

"Axel Kicillof es el candidato natural, siendo gobernador y habiendo hecho un gobierno histórico. Él ya dijo que no tiene problemas en ir a unas PASO con algún compañero o compañera, pero hasta ahora no apareció ningún proyecto nuevo y ningún compañero que haya dicho de ir a las PASO", marcó Carlos Bianco, el ex jefe de gabinete y hoy asesor del gobernador bonaerense.

Y descartó las chances de la ministra de Desarrollo Social de competir con Kicillof. "No sé qué caudal electoral representa Victoria Tolosa Paz. No lo pongo en duda, porque no ha ganado una elección que yo recuerde", le bajó el pulgar a la presunta candidata el albertismo para disputar la interna en la provincia de Buenos Aires.

Tolosa Paz, quien encabezó la lista de diputados provinciales del FDT en 2021, perdió esa batalla contra Diego Santilli, hoy precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio donde es el favorito en la interna (por delante de Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, entre otros). Y viene de encabezar un acto hace dos semanas en Ensenada, donde sin anunciar candidatura, hubo señales que marcaron sus deseos de competir en la provincia.

Aunque en la rosca política del FDT lo entienden como un marcar la cancha a la espera de un ofrecimiento del ala kirchnerista. El lugar de la vicegobernación sería un punto de acuerdo. Pero Bianco lo descarta. "El vice gobernador todavía no está definido. El 24 de junio se definirá quien lo acompañará en la gobernación", apuntó en diálogo con El Dispador (Delta 90.3). Y sostuvo que no hay divorcio con Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y su ladera Verónica Magario.

"Estamos contentos con el trabajo que viene haciendo Verónica Magario y muy cómodos con ella. Y cuando uno elige un vice lo hace analizando lo que representa en términos de caudal electoral", agregó Bianco, dando a entender que cualquier cambio allí debería sser superador al caudal de votos que aporte La Matanza.

Algo que el massismo tampoco puede garantizar con Malena Galmarini, esposa del ministro de economía, un jugador importante en el Frente de Todos, sobre todo si decide aceptar ser el candidato a presidente, pero sin un gran caudal de voto que pueda asegurarle a la titular de Aysa la vicegobernación. Galmarini, quien intentó competir por la intendencia de Tigre, se conformaría sin embargo con el primer lugar en la lista de diputados provinciales, y así se ordenaría la interna vía lapicera.

A Tolosa Paz le abrirían el camino para que vaya por la intendencia de La Plata, su ciudad, una competencia en la que ya cayó en 2019, cuando perdió la interna con Florencia Saintout. Y Máximo Kirchner sería el primer candidato a senador bonaerense, claro, si su madre Cristina Kichner no participa de la contienda.

"Estamos esperando que Cristina defina su candidatura a Presidenta, porque ella representa los dos mandatos más prósperos para el pueblo argentino. Además, es lo que nos asegura el caudal de votos en la Provincia. Nos suma y no nos resta el caudal como puede pasar con otro candidato", definió Bianco.

Así, el asesor demuestra estar preocupado por la interna más que por la rivalidad con JXC o Javier Milei. "Acá en la provincia Javier Milei no tiene ningún candidato. Estamos más preocupados por nosotros, más que analizar lo que hace el resto", refrendó.