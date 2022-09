Cómo es el plan económico que Hernán Lacunza arma para Rodríguez Larreta

La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta salió a potenciar su campaña 2023 presentando a quienes lo acompañarán en su armado federal: más de 150 referentes del interior del país, incluidos los principales candidatos a gobernadores del PRO y partidos aliados, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Luis Juez (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), y Martín Maquieyra (La Pampa) entre otros.

En esa reunión, expuso su visión sobre el escenario económico previo a las elecciones de 2023, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, el candidato del jefe de Gobierno porteño para ocupar nuevamente la cartera en casi de que llegue a la presidencia.

Lacunza y equipo, en el que también trabaja Lucas Llach, el radical que se desempeñó como vicepresidente del Banco Central, trabajan en el armado de equipos técnicos y un plan económico para estabilizar el barco en diciembre del año próximo.

El economista, que había sido antes ministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, arrancó su exposición diciendo: “me pudieron que les traiga buenas noticias, todo muy pum para arriba”. Y tras bromear que había un escenario positivo “en Uruguay”, hizo su análisis climático para el 2023.

“Va a estar nublado, con neblinas y tormentas aisladas. No va a haber un tsunami, pero puede haber granizo”, anticipó Lacunza en plan meteorólogo. ¿Qué quería decir esto? Nublado equivale a “estancamiento y alta inflación”; neblina a “procrastinación financiera y humo productivo”; tormentas aisladas son una referencia al “blue y la inflación que va a subir”; el tsunami descartado es que “no va a haber hiperinflación ni corralito”; y el granizo: “algunos saltos bruscos en el tipo de cambio”.

Y a continuación, Lacunza contó los lineamientos de su plan para la economía. 1. Ir a fondo: “no quedarse cortos”, marcó el ex ministro, con una referencia al Premio Nobel Paul Krugman. “No podemos vivir sin crédito”, insistió. 2. Verticalidad: ordenar la economía nacional, provincial y luego municipal. 3. Buscar consensos: destacó que en 2017 se hicieron tres reformas que el FDT anuló en 2019 y revirtió en 2020. “Así no puede haber confianza en el país para atraer inversores”, concluyó Lacunza. 4. Crecimiento: El plan es “Estabilizar para crecer”. Allí las máximas son ordenar la macro y la reapertura del mercado. 5. Los pilares para el crecimiento: agroindustria, minería, energía, servicios de conocimiento, turismo y construcción.

“Los seis tienen un rasgo en común, están en todas las ciudades, en todas las provincias, en todos los pueblos. En todos los pueblos se construye, en todos los pueblos hay chicos que exportan servicios de conocimiento, en casi todos hay turismo, agroindustria en todo el país, en la Cordillera hay minería, y eso derrama en todo el país”, perfiló Lacunza sobre su plan nacional.

Lucas Llach, presidió el martes 20 una mesa de cena y debate en Casa Moema (el espacio gastronómico de raíz carioca y a puertas cerradas que armaron en Villa Crespo el chef Murilo Tartaglia y Valentina Caputo), donde habló sobre la necesidad de lograr un presupuesto equilibrado en base a un recorte del gasto público.