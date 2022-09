Quiénes son los barones federales del larretismo

La semana pasada, en “La escondida” de Palermo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, juntó a 150 candidatos y referentes de 22 provincias de todo el país para una foto que fue su demostración de fuerza. Una que rubricó su ambición presidencialista, aunque él mismo insistía en que “no es tiempo de hablar de candidaturas”.

Entre una gran arboleda en el salón de eventos cercano a Geba, Rodríguez Larreta definía sin embargo quienes serán sus candidatos para pelear la elección en el interior del país: como parte de la estrategia no había ni porteños ni bonaerenses, en un grupo curado por el diputado mendocino Omar de Marchi, un halcón que pasó a las filas del porteño como armador federal.

En esa lista se destacaron los nombres de Rogelio Frigerio, y el senador Luis Juez, ganadores en 2021 y líderes en el grupo de precandidatos a gobernadores: también se apuntan el senador por Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Germán Alfaro, de Tucumán; el diputado y ex gobernador puntano, Claudio Poggi; y el pampeano Martín Maquieyra.

Rogelio Frigerio

El diputado nacional por Entre Ríos llegó al Congreso con el 54% de los votos. Tras cerrar su ciclo como ministro de Interior enfrentado con Mauricio Macri, quien le dedicó críticas en su libro “Primer tiempo”, Frigerio armó una consultora con Emilio Monzó mientras reclamaba más apertura del espacio hacia otros sectores, algo que se dio en 2021 con nuevas figuras (el caso sonado es el de Facundo Manes, a quien acompañó Monzó en la lista) y Juntos por el Cambio ganó la elección. “Ahora el camino es para adelante, las internas en Juntos por el Cambio no sirven, son funcionales al kirchnerismo”, insistía en el verano en entrevista con NOTICIAS. Tiene chances de ser gobernador e inclinar la balanza territorial.

Luis Juez

El senador nacional por Córdoba logró un triunfo arrollador en 2021: 55% de los votos. Tiene sus recelos con Mauricio Macri porque lo postergó en la interna con Mario Negri y otros cordobeses antes. Hoy cuenta con el apoyo de Rodríguez Larreta, que hace dos semanas lo acompañó en recorrida por la provincia. El larretismo busca dar una imagen de “hiper federalismo” y una victoria en Córdoba, cortando el ciclo de 25 años de peronismo en el poder, es un gran paso en tal sentido. Pero Macri cree que hay que definirlo en internas, y critica al PRO cordobés por alinearse detrás de Juez “porque mide”.

Germán Alfaro

El intendente de San Miguel de Tucumán es la gran carta del armado de Juntos por el Cambio para pelear en la provincia y cortar con el ciclo de Juan Manzur, que volvería a ser candidato. “Manzur debería hacer un mea culpa de por qué fue el gobernador más inútil de las últimas décadas para los tucumanos”, lo interpeló Alfaro al actual jefe de Gabinete. La capital provincial concentra a más del 90% del electorado, por lo que las chances están para el intendente, que además tiene a su esposa, Beatriz Ávila, como senadora nacional. Su rival en la interna es Roberto Sánchez, el diputado nacional por la UCR, pero podría componerse un binomio. Ya hubo reuniones con el titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, en tal sentido.

Nacho Torres

El senador nacional por Chubut tiene 34 años y ganó por 10 puntos en 2021. Aparece como una de las cartas de la renovación de Juntos por el Cambio, e integra la Comisión bicameral que vigila a los organismos de seguridad e inteligencia que preside Leopoldo Moreau. Pero por estos días está envuelto en un escándalo: Nicolás Gabriel Carrizo, presunto líder de “La banda de los copitos” es defendido por Gastón Marano, un penalista que era su asesor: fue relevado, “no está más", insisten en el PRO. “Es un abogado con un perfil muy alto, que ha intervenido en causas importantes. Esto fue una operación burda, de tantas que hubieron, que ya fue desestimada”, agregó Torres.

Martín Maquieyra

El diputado nacional por La Pampa sacó el 49% en las elecciones y es el elegido para pelear la provincia. “Estamos trabajando en conjunto con todo Juntos en por qué queremos gobernar La Pampa, en cuáles son los planes de acción, en cómo mejorar la salud, la educación y la seguridad. No estoy pensando ahora en candidaturas, llegará el momento el año que viene de definirlo, me motiva más la preparación”, decía Maquieyra a El Disparador (Delta 90.3). “La Pampa era el corazón productivo de Argentina, es una provincia próspera donde se podía vivir seguro. Que creo que es lo único que va quedando, aunque vemos delitos que antes no veíamos. Lamentablemente tenemos el rumbo de nuestro país”, se quejó el candidato pampeano bendecido por Rodríguez Larreta, que en el encuentro en “La Escondida” decía: “Vamos a pelear para ganar La Pampa, para ganar en cada una de las provincias, en cada municipio y en cada rincón de la Argentina”.

por R.N.