Javier Milei acusó a José Bonacci de robarle el nombre de su partido

En mayo de este año se anunció la alianza entre el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, y el santafesino José Bonacci, dueño del sello del partido Unite. El hecho fue incluso confirmado por el influencer Carlos Maslatón, uno de los hombres más cercanos a Milei hasta su reciente ruptura con su espacio.

Más allá de algunos recelos que causó la incorporación de Bonacci al armado liberal (el santafesino fue cercano al político filonazi Alejandro Biondini y militó en los 90 en el MODIN del carapintada Aldo Rico), la decisión fue recibida con entusiasmo triunfalista por varias de las figuras cercanas al economista. Por eso es extraño que en agosto Milei haya presentado una oposición a Bonacci argumentando que este había querido apropiarse no solo del nombre “La Libertad Avanza”, sino también de los ya famosos logos mileistas: el león dorado, la silueta de su melena característica, y el símbolo del ave voladora.

Según Bonacci, la idea de registrar la confederación en un primer momento “estaba consensuada” con Milei y el resto del partido. “Había acuerdo, pero cambiaron de opinión. Son procesos decisorios que son difíciles de explicar”, dijo Bonacci. Fuentes cercanas a Milei aclararon que lo que ocurrió entre él y Bonacci es un problema “ya solucionado” y que refiere solo a Santa Fe y no al tema del armado nacional, además de dejar en claro que el entredicho no afectó para nada la relación.

Pero el modo en que Milei ataca a Bonacci en su escrito es cuanto menos curioso, y hasta irónico. Sobre todo tomando en cuenta que, si de apropiación de actividad intelectual ajena se trata, en mayo de este año NOTICIAS descubrió los plagios que el propio referente libertario hizo de diversos trabajos para su libro “Pandenomics”.

La trama

El año pasado, José Bonacci -ex concejal de Rosario entre 2001 y 2005, dueño de remises y titular de una radio - descubrió una oportunidad en el ascenso de Milei como figura política y sobre todo en su proyección para el 2023. Es por eso que, así como en 2019 esponsoreó la candidatura del liberal José Luis Espert, esta vez resolvió acompañar a Milei. Pero todo pareció tambalear cuando, según el expediente de la oposición, Bonacci quiso registrar el nombre de “Confederación Avanza Libertad”, la cual estaría conformada por Unite y por el Partido del Campo Popular. Si bien la colaboración de Bonacci con Milei había sido confirmada, en el expediente puede leerse que el principal argumento del libertario para oponerse a que se construya ese armado es que “al día de la fecha no existe ningún acuerdo político” ni con Bonacci ni con los dos partidos en cuestión.

El otro argumento que Milei antepone es el de la apropiación por parte de Bonacci del nombre y los logos de La Libertad Avanza. En el texto, Milei dice que tanto el nombre como los logos son “una creación inescindiblemente relacionadas con su figura”, y que están “identificadas con su persona”, que son “anteriores a la petición” de Bonacci, e incluso cuestiona que “no se percibe ninguna actividad creativa” por parte del santafesino, declarando que los logos presentados por él son una “copia servil”. “No se puede desconocer a esta altura que resultó ser titular de una marca de hecho que merece protección jurídica, la cual obtuve a través de varios años de pacífica exposición pública”, sentencia Milei en el escrito, y remata diciendo que Bonacci no ha actuado “de buena fe”.

A comienzos de este año NOTICIAS descubrió que el libro de Javier Milei "Pandenomics" estaba lleno de citas de otras investigaciones, sin su debida cita.

Confusión.

El propio Bonacci afirmó a este medio que el lunes siguiente a la audiencia celebrada para tratar esta oposición, él y Milei se reconciliaron. “Hablamos el lunes siguiente a esa audiencia. Durante una hora y media, en un auto entre la salida de LN+ y la casa de él, lo llevé. Terminamos abrazados. Le dije 'usted sabe que yo no voy a hacer nada en contra suyo'. Me dijo 'sí, lo sé, José, sigamos reuniéndonos’. Yo no rompí con Milei”, dice Bonacci.

Sin embargo, el problema del nombre para el partido libertario está lejos de solucionarse. En varias provincias, como Entre Ríos, Catamarca, Misiones y Salta, hubo gente que registró la titularidad del nombre “La Libertad Avanza”, disparando diversas oposiciones cruzadas entre los interesados. Según Bonacci, en el espacio han llegado a la conclusión de que tal vez en el año que viene, de cara a las elecciones, tengan que cambiar de identidad. “No somos capaces ni siquiera de manejar nuestro propio nombre”, se lamentó.

Relación rota

En privado, José Luis Espert, el economista que inició a Milei en la política, sostiene que su ex aliado tiene bien ganada su fama de copión. Cuando un grupo de periodistas le preguntó por las denuncias de plagio que enfrenta el libertario del pelo revuelto, Espert se encogió de hombros. “¿Su nuevo partido cómo se llama? La Libertad Avanza... ¿Y el frente mío que había formado antes? Avanza Libertad... ¿Qué más les puedo decir?”. Las risas de sus interlocutores cerraron la charla informal.

En mayo pasado, NOTICIAS descubrió que el libro de Milei, “Pandenómics”, estaba lleno de citas textuales de otros artículos e investigaciones, sin el debido entrecomillado ni la cita a su autor. El físico mexicano Salvador Uribarri fue uno de los damnificados, y ya tiene presentada una denuncia contra Milei en su país natal. También Antonio Guirao Piñera, físico español, fue plagiado por el diputado libertario en su libro, así como la economista del FMI, Gita Gopinath.