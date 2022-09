VIDEO: Duro cruce de Waldo Wolff a Juan Manzur en el Congreso

El jefe de gabinete Juan Manzur presentó en el Congreso un informe sobre los 1000 días de gestión que lleva en el gobierno de Alberto Fernández. Luego de su exposición, el diputado PRO Waldo Wolff cruzó al tucumano en lo que se convirtió en un tenso momento en el recinto.

“Quiero expresar un enérgico repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Reiterar mi solidaridad personal con ella y con su familia”, comenzó Manzur. Luego habló sobre la necesidad de estabilidad económica y la búsqueda de “paz social”, y reconoció el descontento general por la pérdida de poder adquisitivo.

El video de la intervención de Waldo Wolf:

También habló de la necesidad de expandir el aparato productivo, y disminuir el déficit fiscal. Además aseguró que el Gobierno “ha dado muestras, y lo seguirá haciendo, de promover el diálogo franco y los acuerdos que se requieren en función de políticas de mediano y largo plazo”. También destacó que durante julio se implementaron correcciones que permitirán retomar "un sendero fiscal compatible con un déficit anual del Sector Público Nacional de menos 2,5% de PIB”, hecho que facilitaría cumplir con lo pautado con el FMI.

Pero luego del discurso de Manzur, Wolff salió al cruce. “Parecería que no vivimos en la Argentina”, dijo el diputado del PRO. Wolff, irónico, elogió la estrategia de “no venir durante un año" y de "saltearse hablar de la la fiesta en Olivos, el vacunatorio VIP, el avión iraní, y las amenazas a la Justicia”, entre otros temas. "Yo quiero proponerle, primeramente, que no nos falte más el respeto" disparó el diputado.

Las de Wolff no fueron las únicas críticas. El diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca señaló que la exposición de Manzur "dista mucho de la realidad que viven y sufren millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, que sufren los tarifazos, la inflación, la pobreza”. Manzur se defendió de estas acusaciones, alegando que el incremento de tarifas no es un "tarifazo" si no una "redistribución de subsidios".

“Usted dijo que la inflación se baja sosteniendo el crecimiento económico, pero también dijo que venimos de 21 meses consecutivos de crecimiento económico. Está claro que ese crecimiento no fue suficiente para bajar la inflación”, agregó la diputada por el PRO María Eugenia Vidal entre las voces críticas.

por R.N.