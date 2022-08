Cómo será el libro que Mauricio Macri publicará en octubre

Mauricio Macri cree que los vientos cambiaron definitivamente. Que la cantidad de mensajes que le llegan al celular, con pedidos de reuniones y consultas de todo tipo, son la prueba irrefutable de que pudo dejar atrás los errores de la gestión que le impidieron conseguir la reelección. Está confiado.

Volvió a las recorridas por el Conurbano bonaerense y tiene una agenda cargada de encuentros con dirigentes del PRO de todo el país. Además, en ese contexto, prepara un lanzamiento que será el puntapié para la campaña que se viene, sea o no candidato: a fines de octubre se publicará su segundo libro, “¿Para qué?”.

Trabajo editorial. Su ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, es el encargado de darle las correcciones finales a un texto que ya está en etapa de edición. Será, entre otras cosas, una recopilación de las ponencias de Macri en las universidades del mundo y estará publicado, como su primer trabajo, por Editorial Planeta.

Tal como hicieron con “Primer tiempo”, eligieron un título abierto que les permita jugar con varias interpretaciones. “Para qué volveríamos”, aventuran algunos. “Para qué hicimos lo que hicimos”, se cuestionan otros. Son algunas de las opiniones que se recogen en el círculo amarillo. Macri quiere que el libro siente bases institucionales, de poder y de liderazgo. “Mauricio repite que tenemos que seguir ideas, no personas. Este libro son sus ideas como uno de los líderes de Juntos por el Cambio”, explica uno de sus armadores. Quiere transformarlo en una hoja de ruta para el espacio.

Si bien el ex presidente no deja de realizar viajes al interior del país -de hecho, al cierre de esta edición iba a Córdoba, uno de sus destinos preferidos-, el libro le permitirá disfrazar la campaña 2023 de lanzamiento editorial: la doctrina “Sinceramente” de Cristina Kirchner. Será una buena excusa para recorrer sin tener que someterse a la pregunta obligada acerca de si lo hace como candidato o no. “No están definidos los destinos ni las fechas, pero lo vamos a hacer”, aseguran en su círculo íntimo.

Con la decisión editorial de publicar antes de que empiece el Mundial, quedó postergado un segundo libro en el que Macri trabajaba: la biografía de su padre, Franco. El ex presidente había confesado que quería contar “la verdad” sobre el empresario italiano que “vino al país a los 17 años, sin conocer a nadie, y llegó a ser el empresario número uno del país”, según él presentaba la idea. La crisis política del Frente de Todos apuró el otro proyecto.

Política. Si no hay mayores contratiempos, Macri quiere tomar la decisión de ser o no candidato recién en marzo o abril. “No es especulación”, lo defienden en su entorno. Y agregan: “Primero, él no está convencido, y luego se verá si los números le dan. Además, tampoco valdría la pena desalentar el trabajo que vienen haciendo Horacio, Patricia y hasta María Eugenia”.

Es que Macri cree que, si finalmente se lanza a la carrera presidencial, ya no tendría sentido una primaria, al menos en el PRO. Sus posibles competidores no están tan seguros y se muestran incómodos ante la aspiración del ex presidente. Larreta repite en cada reunión en la que es consultado que él ya está anotado en la grilla de largada, más allá de lo que haga Macri. Por eso sigue adelante con su armado nacional y empieza a involucrarse en la agenda del interior. Por ejemplo, días atrás pidió “defender la democracia de San Juan” ante un proyecto para instaurar la ley de lemas en esa provincia.

Patricia Bullrich también está expectante. Su lugar como candidata se ve aún más complicado si Macri se sube al ring, pero ella sigue convencida de no bajarse. Sigue desplegando una agenda importante que la llevó, en la última semana, a reunirse con el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

El miércoles 24, en reunión de Zoom, Macri y sus colaboradores recordaron lo que había sucedido exactamente tres años atrás. “Ahí comenzó la remontada histórica y empezamos a recorrer el país”, les rememoró Hernán Lombardi a los demás asistentes. Se refería a la noche en la que miles de militantes se acercaron a la Plaza de Mayo, al grito de “sí, se puede”, luego de la dura derrota de Juntos por el Cambio en las PASO del 2019. Desde ese día, el ex presidente busca reconstruir su imagen. El libro será una parte fundamental de ese trabajo.