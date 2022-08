Interna K: Horacio Verbitsky filtró el supuesto plan económico de Gabriel Rubinstein

Luego de un fin de semana de unidad en el peronismo tras la figura de Cristina Kirchner y la defensa del espacio a la vicepresidenta, acusada en la Causa Vialidad, un nuevo conflicto parece reabrir la interna.

Ayer el periodista Horacio Verbitsky, afín al kirchnerismo, publicó en su medio “El Cohete a la Luna”, un artículo intitulado “Un almuerzo indigesto”. En el difundía un documento, atribuido al viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, en el que se detallaba un plan para devaluar el peso permitiendo una suba del dólar oficial un 50 % para el jueves de esta semana.

"El catálogo de las reivindicaciones patronales está contenido en el Plan Confidencial de Estabilización que Gabriel Rubinstein elaboró en julio, y que explica mucho más que sus pueriles insultos en las redes antisociales el malestar por su designación como economista jefe en el equipo del ministro Sergio Massa", se lee en la nota que firma Verbitsky.

El paper incluía como objetivos eliminar el déficit fiscal y desdoblamiento cambiario. Dicho informe está fechado el 26 de julio, es decir, antes de que Sergio Massa fuera designado ministro. Verbitsky llamó al plan del viceministro un "catálogo de las reivindicaciones patronales", y dijo que explica "el malestar por su designación como economista jefe en el equipo del ministro Sergio Massa".

El consultor económico Fernando Marull, quien había estado en la Subsecretaría de Programación Macroeconómica en la gestión de Nicolás Dujovne, difundió el plan en su cuenta de Twitter. Y en el entorno del ministro de Economía, Sergio Massa, apuntan que estaría presentando una denuncia penal por “terrorismo económico” contra Marull. "Va contra Marull porque lo identificaron que salió de él la versión de devaluacion", aclaran en el círculo massista. Las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Jajaj, hay que tomárselos en joda si no fuera porque prepotean con denuncias. Verbitsky lo citó y LO SUBIÓ A SCRIBD https://t.co/3IeLA0osTd Acá la nota del perro que ladra pero ya no muerde https://t.co/p9drkNsML0



Son una banda, en todo sentido.



Solidaridad con @FernandoMarull. https://t.co/MwTBWnKX3d pic.twitter.com/vsAunTFzQl — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) August 28, 2022

Cristina manda a Verbitsky a operar a Massa filtrando el (supuesto) plan de ajuste de su vice Rubinstein.



Cuando te digan "ahora todo el peronismo esta unido detras de la misma causa" se refieren unicamente a las causas penales de Cristina. https://t.co/VrXpNGVsAP — Oso (@osodeplatino) August 28, 2022

Verbitsky opera a Massa publicando un supuesto documento de Rubinstein. @FernandoMarull comenta el contenido del documento. Massa denuncia a @FernandoMarull porque no se anima con Verbitsky, que es Cristina. LPO twittea sin leer la nota de Verbitsky. En fin, Kirchnerismo. https://t.co/9hbsBTR48a — Matías Surt (@MatiasSurt) August 29, 2022

El plan que se le atribuye a Rubinstein consistiría en eliminar el déficit fiscal de manera “creíble”; un desdoblamiento cambiario y una devaluación del dólar oficial del 50%, que lo llevaría a $ 200 desde el 1° de septiembre.

De acuerdo al texto, el número dos de Massa propondría mantener fijo el tipo de cambio hasta marzo de 2023 para luego indexarlo desde abril . Sumando un aumento de tarifas del 100%, más una indexación salarial entre otras medidas, la inflación que mide el Indec bajaría progresivamente hasta instalarse en 0,4 % en marzo.

Rubinstein tuvo que salir a desmentir mediante un audio los rumores sobre la suba del dolar oficial. “En función de cosas que están apareciendo en Twitter, de que el jueves va a haber una devaluación por algo que podría haber pensado yo. Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves”, marcó el funcionario.

“Todo lo que uno pueda pensar en eso, que puedan imaginar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero y de la unifiación cambiaria, en algún momento del tiempo... este Gobierno o del próximo Gobierno, si ustedes me dicen, yo claramente estoy en esa línea pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente”, agregó.