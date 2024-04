Cristina Kirchner: cuestionó uno de los capítulos de la Ley de Bases

“Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada Ley de Bases, cuyo Título III sobre ‘contratos y acuerdos transaccionales’ autoriza al Poder Ejecutivo, ‘por razones de emergencia’, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023, pero… ‘Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hallan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”, anticipó Cristina Kirchner en su cuenta de la red social X.

La exmandataria disparó contra el renovado proyecto conocido como "Ley Bases" que se presenta nuevamente en Diputados para su tratamiento. Luego del duro discurso realizado el sábado, en un acto de inauguración de un microestadio en el partido bonaerense de Quilmes, y acompañada por la intendenta Mayra Mendoza, la exvicepresidenta nuevamente apuntó contra el gobierno libertario, centrándose en las facultades que el Poder Ejecutivo requiere obtener para suspender y manipular los fondos de la obra pública.

En su mensaje, Fernández de Kirchner destacó: “O sea… faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes. No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos”.

El fin de semana, en coincidencia con las repercusiones de la multitudinaria protesta contra el recorte universitario, la líder peronista realizó un discurso contundente adelantando su visión sobre las medidas políticas de Javier Milei sobre la obra pública. “Cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el superávit público del primer trimestre, resulta que no pagaste a Cammesa la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades”, señaló Fernández de Kirchner en el escenario quilmeño del Microestadio Polideportivo Néstor Kirchner.

En ese aspecto, no es de sorprender la nueva arremetida del principal referente del kirchnerismo en menos de 24hs de su discurso mediático. La parálisis en la obra pública en todo el país es un factor preocupante que amenaza materializarse de forma contundente. Concluyendo el mensaje en su cuenta personal de redes sociales, Cristina Kirchner interrogó: “Y además de no ser una buena decisión, resulta incoherente con la declaración de emergencia en materia de energía establecida en el artículo primero de la referida ley. ¿O la declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo?”.

por R.N.