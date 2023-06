Diego Valenzuela: "El gobierno de Larreta en la mayoría de los temas será Dominic Toretto"

"Empieza la campaña en términos de propuestas. Ya no hay espacio para las chicanas, ahora es importante que cada uno exprese lo que va a hacer con los problemas de los argentinos. Seguridad, eduación y trabajo son los tres temas más importantes", apuntó Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero, aliado en el Conurbano de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

"Si la gente tiene miedo cuando abre el portón o espera el colectivo, todo lo demás no cuenta. Horacio hizo propuestas claras y contundentes Santilli conoce del tema seguridad y hace grandes avances en la ciudad y seguro volcará esa experiencia en la provincia", reforzó Valenzuela, apuntando a la seguridad como principal preocupación de los votantes bonaerenses.

"Mas allá de la actitud de control de Sergio Berni, el gobierno bonaerense no atendió lo suficiente el tema de la seguridad. No es un tema ideológico, hay que ponerse del lado de los buenos no del lado zaffaroniano de la vida. No hay decisión política de para transformar y apoyar a los municipios. Hay un aplazo a nivel seguridad provincial", señaló el intendente, apuntando al ministro de Seguridad y el gobernador Axel Kicillof.

"No creo que haya enfrentamientos en las calles y aspiro a que no pasen, pero hay provocaciones. En Tres de Febrero, La Cámpora sacó un comunicado hecho por cuatro burócratas declarando persona no grata a Gerardo Morales. A mi que me importa que ellos lo declaren persona no grata, es el próximo vicepresidente de la Argentina", apoyó además al gobernador jujeno en medio de las denuncias por violaciones a los derechos humanos por la represión a las protestas por la reforma de la constitución de la provincia del norte.

Y señaló que al larretismo no le falta fuerza para imponer cambios, una de las banderas de Patricia Bullrich, donde se insiste hoy también con evitar el gradualismo (estrategia del gobierno de Mauricio Macri) para optar por el modelo "Rápido Furioso": "El cambio del gobierno de Larreta, en la mayoría de los temas, es Dominic Toretto", sostuvo el intendente en diálogo con El disparador (Delta 90.3),.

"El diálogo es un consenso necesario pero no significa gradualismo. Larreta quiere hacer cambios que se sostengan en el tiempo. Se necesitan cambios profundos y de entrada. Acá no se trata de discursos sino del hacer", concluyó Valenzuela.

por R.N.