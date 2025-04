Durán Barba y Gutiérrez Rubí: enroque de gurúes

La fuerza arrolladora de Javier Milei en las elecciones fue un cimbronazo para la dirigencia. Tanto así que, transitando el segundo año de gestión libertaria, todavía intentan acomodarse, o al menos no caerse, del nuevo mapa político. El terremoto fue tal que incluso hubo un reacomodamiento de consultores.

Jaime Durán Barba, uno de los artífices de que el PRO llegara a la Casa Rosada, ahora dialoga con Sergio Massa. Y Antoni Gutiérrez Rubí, el estratega catalán que asesoró al tigrense y a Cristina Kirchner, está en el rincón de Jorge Macri. Un enroque de asesores.

Salto del "progresismo".

Gutiérrez Rubí se jactaba de ser el gurú del progresismo. Hizo su arribo al país asesorando a Cristina Kirchner y fue el consultor de Sergio Massa en su última campaña, en la que estuvo cerca de quedarse con la presidencia en el balotaje, a pesar de su controvertida actuación como ministro de Economía.

Su currículum en el país estaba casi exclusivamente ligado al peronismo: Fernando Gray, Fernando Espinoza y hasta Alberto Fernández. Todo cambia. Ahora el gurú trabaja para el PRO en el intento del partido de no quedar desdibujado frente a La Libertad Avanza.

El catalán llegó al rincón macrista recomendado por el consultor argentino, radicado en San Pablo, Guillermo Raffo. El nexo con el gobierno de la Ciudad fue a través de Fernando de Andreis, la sombra de Mauricio Macri. Ahora cada una de las acciones de gestión y de campaña son monitoreadas por él. Incluso, se involucró en el armado de la lista que intentará respaldar al gobierno de Jorge Macri.

Gutiérrez Rubí ya bajó las indicaciones para funcionarios y candidatos: tendrán que caminar la Ciudad y responder a las críticas con gestión. La recomendación de máxima es que no dejen que la campaña se nacionalice: es el peligro de enfrentarse al vocero presidencial y a que, cerca de Jorge, esté Mauricio, que es un faro para las críticas de la oposición.

De hecho, la primera acción de campaña de La Libertad Avanza intentó replicar al modelo de ajuste nacional: Manuel Adorni insiste en que el gobierno de la Ciudad debe achicarse y que “está obsoleto”. Jorge Macri protestó por el Plan Motosierra. Y a Mauricio le molestó lo de la necesidad de modernizar el distrito: “¿No habría que mirar otros lugares populistas, como La Rioja de los Menem?”, dijo en una entrevista el ex presidente. El Gobierno central va a aplicar en Capital la misma receta que funcionó para las presidenciales. El asesor catalán lo sabe: por eso insiste en bajar la elección al plano local. Que se discuta Buenos Aires, no el país.

El Cambio de Durán Barba.

Del otro lado, Jaime Durán Barba, uno de los hacedores de la identidad del PRO y de las campañas más exitosas del partido, se alejó de Macri. Eso sí, a diferencia de su par catalán, que se jactaba de ser el consultor del progresismo, el ecuatoriano siempre tuvo un amplio abanico ideológico de asesoramiento.

De hecho, en 2011, en pleno auge del macrismo en la Ciudad, Durán Barba trabajó informalmente con Cristina Kirchner, en su campaña por la reelección. Una muestra de eso es una foto de la entonces presidenta adentro de un pelotero. Una estética muy PRO. El trabajo fue confirmado a NOTICIAS por el asesor ecuatoriano.

Ahora quien escucha a Durán Barba es Sergio Massa. Por ahora, en lo formal, los análisis son en torno al balotaje en Ecuador, que se realizará el 13 de abril. Pero todo podría cambiar si el tigrense vuelve a tener un rol más activo en el escenario político local, algo que se debate junto a su mesa chica.

Massa y Durán Barba son viejos conocidos. En la campaña 2015, cuando el establishment le pedía que se bajara para allanarle el camino a Macri contra Daniel Scioli, el tigrense se juntó en secreto con el asesor. “¿Qué tengo que hacer?”, le dijo. “Te tienes que bajar”, le contestó sin vueltas el entonces consultor PRO. Y completó: “Tú eres joven, tienes tiempo para ser presidente”. Fue allí que se conocieron. Una década después siguen dialogando.

Ahora, el ecuatoriano es muy duro con el macrismo. Cree que La Libertad Avanza le quitó el electorado y que lo arrastra a la desaparición: “Cuando Mauricio cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió. Fue una equivocación y una estrategia brutal para esta etapa”, llegó a decir.

Durán Barba y Gutiérrez Rubí se respetan mutuamente. De hecho, el ecuatoriano le escribió el prólogo al catalán de una de sus obras, y hasta compartieron una entrevista que les realizó Jorge Fontevecchia. Pero, al menos hasta ahora, sus roles estaban marcados: el primero era una referencia para la centroderecha, mientras que el segundo se autopromocionaba como un asesor del progresismo. Desde el inicio de la gestión libertaria, todo cambió.