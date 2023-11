El fuerte mensaje de Patricia Bullrich: “Yo no me someto a Mauricio Macri”

Tras la coalición informal que el ala dura del macrismo conformó con La Libertad Avanza, las cosas están tensas puertas adentro del PRO. El primero que quedó excluido fue Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora los cortocircuitos son entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Tras la reunión de Bullrich con Milei en el Hotel Libertador, en la mañana del jueves 30, creció la posibilidad de que la ex candidata a presidenta se sume al próximo Gabinete, más allá de que no hubo confirmación aún. Hay dos carteras donde podría integrarse: Seguridad o Trabajo.

Pero eso dejó expuesto al ex presidente, quien protestó puertas adentro por la rebeldía de la titular del PRO. Sin demasiadas vueltas, Bullrich hizo público un mensaje: mientras Viviana Canosa estaba al aire en La Nación Más, le escribió por WhatsApp y la conductora lo leyó: “Yo no me someto a Macri”, disparó.

En La Libertad Avanza aseguran que la relación entre Milei y Macri está firme. De hecho arman una reunión que debería concretarse pronto. El cortocircuito es hacia adentro del PRO. Cansada de especulaciones, Bullrich decidió adelantarse: más allá de lo que diga el ex presidente, la titular del PRO creyó conveniente hacer su propio acuerdo para volver a ser funcionaria desde el 10 de diciembre.