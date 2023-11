Renunció Carlos Rodríguez tras sus dichos homofóbicos

El economista Carlos Rodríguez, jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo Javier Milei, anuncio su renuncia al puesto a raíz de los comentarios homofóbicos que realizo en una entrevista televisiva. El exviceministro de Economía de Carlos Menem, aseguró que tiene un “tema de hormonal” al ver a dos hombres homosexuales besándose.

"Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", publicó el ex asesor esta mañana en su cuenta de X y agregó: "Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona. Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”.

“Si yo veo a dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema, que ustedes tienen que entender, es la testosterona. Hay un problema hormonal", detalló Rodríguez a Luis Novaresio en una entrevista televisiva de La Nacion +. Ante esta respuesta del economista, el periodista le remarcó que “le dolía más cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay o no le dan trabajo".

No fue el único dicho polémico de Rodríguez en el encuentro televisivo. También se refirió al futuro del país y aseguró que el pueblo argentino tendrá que sufrir "para que se aprenda, que las cosas cuestan" porque así sucede en las guerras y "no hay más remedio". Con respecto a quien será nombrado en la cartera de Economía, el ex rector de UCEMA mantuvo el misterio: "Ni Diana Mondino ni la vicepresidenta Victoria Villarruel saben quién será".

por R.N.