Beto Casella sobre la debacle K: “Esto arrancó con la fiesta de Olivos”

En “A la Barbarossa”, fue entrevistado Beto Casella para hacer un análisis de los resultados de las elecciones, el cierre de ciclo del gobierno de Alberto Fernández y el futuro del kirchnerismo. En el reportaje, el conductor de “Bendita” marcó un hecho como punto de partida para la pérdida de poder del gobierno.

“A mí me parece que esto arrancó con la fiesta de Olivos durante la pandemia. Emblema, metáfora de ‘yo soy político y hago lo que quiero’. Me parece que ahí empezó a perder las elecciones el oficialismo”, declaró frente a cámara Casella, todo un conocedor de las bambalinas políticas, y añadió: “Además, con un 120 por ciento de inflación anual, parece indefendible”.

En ese sentido, el periodista radial y televisivo también hizo otro señalamiento: “Si bien hay mucho consumo, hay gente gastando platita, también hay muchos otros con sus propios emprendimientos. Tal vez ahí se puede explicar el 44% de Massa, porque con uno piensa con ese 120% ¿quién te puede votar? Pero hay gente que manejaba algún dinerito, y ante la posibilidad de Milei, que para muchos era el abismo, lo votaron”.

“Pero, en general, me parece que hicieron muchas macanas, con un presidente ausente ¡Que yo me enteré de que estaba vivo cuando fue a votar! Porque de verdad, no sabía. También una vicepresidenta, que tuvo con su marido una primera etapa próspera, pero que la verdad también termina en un halo de misterio. Tampoco sabemos si está viva, aparece una vez cada año y medio para hablar con Duggan, tirando frases metafóricas”, continuó el conductor.

Finalmente, el conductor hizo un cierre sobre la actualidad del kirchnerismo y la sobrevaloración de la figura de Juan Domingo Perón: “Creo que la gente se cansó de esa cosa litúrgica y habrá que reconocer que el kirchnerismo, así como está, está obsoleto. Y capaz que hay matar a Perón, simbólicamente, como se mata a los padres, me refiero a consignas de hace cuarenta años. Por supuesto, mantener las banderas de que estemos todos bien, pero basta de creer que con el escudo y el sello se ganan las elecciones”.