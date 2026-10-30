"El Gordo Dan" pidió que no sigan acosando al "niño nazi" libertario

La persecución que el miércoles 28 sufrió el influencer libertario Marco Palazzo, apodado como el "niño nazi", en las inmediaciones del Congreso de la Nación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más viralizados de las redes sociales, luego de que se difundieran videos en los que se lo observa intentando escapar de un grupo de manifestantes, refugiándose en una panadería y aguardando la intervención policial para poder retirarse del lugar.

El hecho ocurrió durante la tradicional movilización de jubilados que se realiza cada miércoles frente al Palacio Legislativo y tuvo como protagonistas secundarios a jubilados, pensionados, activistas LGTBQ+ , militantes identificados con el peronismo y a Facundo Pérez Ernst, conocido en las redes como "Mini Néstor" por su parecido físico y estético con el expresidente Néstor Kirchner. Palazzo había concurrido a la zona del Congreso para realizar una cobertura periodística de la protesta.

Según su propio relato, publicado posteriormente en su sitio web, estaba filmando cuando dos personas que llevaban banderas argentinas comenzaron a increparlo y a impedirle continuar con la grabación. El joven sostuvo que los manifestantes lo identificaron por su actividad política y por sus publicaciones en redes sociales, y que la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una persecución.

La secuencia quedó registrada en diferentes videos que circularon en X y otras plataformas. Ante la escalada del conflicto, el influencer libertario cruzó la avenida Rivadavia y buscó refugio en una panadería cercana. Sin embargo, el ingreso al comercio no puso fin al episodio: varios manifestantes se concentraron frente al establecimiento y continuaron con las provocaciones mientras el llamado "niño nazi" permanecía en el interior. Finalmente, efectivos de la Policía intervinieron y lo acompañaron hasta las inmediaciones del Cine Gaumont, donde pudo ponerse a resguardo. El episodio le impidió continuar normalmente con su cobertura de la movilización.

La participación de Daniel Parisini, conocido popularmente como "El Gordo Dan", merece una consideración particular por su relación con el universo militante libertario y por los antecedentes que mantiene con Palazzo. Parisini es uno de los principales referentes digitales del oficialismo y conductor del programa de streaming La Misa, emitido por Carajo. En julio de este año, el vínculo entre ambos había quedado atravesado por una fuerte polémica cuando el streamer mantuvo un entredicho con el joven influencer del espacio político vinculado con Santiago Caputo.

Sin embargo, en redes sociales, Parisini se pronunció sobre lo ocurrido en el Congreso y salió a defender al "niño nazi". "Se les va a terminar yendo la mano en algún momento y no va a haber lugar para llantos. Aflojen", posteó "El Gordo Dan" en su cuenta de X. Por otro lado, la controversia también reabrió el debate sobre la seguridad de quienes realizan coberturas en movilizaciones políticas. Palazzo sostuvo que ninguna persona debería tener que refugiarse en un comercio y esperar la asistencia policial para poder abandonar una cobertura.

"La calle es de todos, y la libertad de expresión y de prensa tiene que respetarse en cualquier lugar del país, incluso en las manifestaciones más conflictivas", señaló el libertario. El episodio expuso, una vez más, el clima de confrontación que atraviesa las movilizaciones frente al Congreso. La presencia de periodistas e influencers identificados con posiciones políticas enfrentadas suele generar discusiones, cuestionamientos y situaciones de hostilidad. En ese aspecto, la discrepancia ideológica no justifica agresiones ni impedimentos para registrar acontecimientos de interés público.