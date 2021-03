El lobby de Mauricio Macri para hacer un Netflix de la FIFA

La reunión fue a mediadios de febrero en Doha, Qatar. Estaban Mauricio Macri, Gianni Infantino –presidente de la FIFA– y, vía videoconferencia, el empresario argentino Martín Migoya, fundador de la empresa Globant. ¿Qué estaba pasando? Macri aprovechó su viaje al país árabe que será sede del Mundial 2022 para llevarle una propuesta de negocios a Infantino que se le había ocurrido a Migoya: crear una plataforma de streaming al estilo Netflix o Disney Plus, pero con todo contenido de la FIFA, como documentales, partidos completos de mundiales viejos y, lo más ambicioso, la posibilidad de transmitir en vivo cualquier evento deportivo organizado por la organización. Infantino habría salido encantado del encuentro porque el proyecto podría darle a la FIFA la posibilidad de tener su propia plataforma para transmitir un Mundial y obtener beneficios más importantes que la venta de los derechos para streaming. Un negocio millonario.

Fuentes del entorno de Macri confirmaron a NOTICIAS la existencia de la reunión y sostuvieron que fue el ex presidente quien la gestionó, funcionando como intermediario para que se conocieran Infantino y Migoya. En el mundo de los negocios es normal que se realicen este tipo de encuentros entre dos personas que no se conocen para hacer negocios. El intermediario suele llevarse un porcentaje del negocio que se cobra por única vez. A esto se le llama “contact fee”. Los intermediarios luego de la reunión inicial suelen hacer lobby para lograr que el negocio se realice. Es la manera de asegurarse su tajada. ¿Eso hizo Macri? No hay respuesta oficial.

Vendedor. Martín Migoya es un empresario argentino que creó la empresa Globant, considerada uno de los grandes unicornios del país junto con Mercadolibre, de Marcos Galperín. Globant se dedica a crear software a medida de las necesidades de cada empresa. Entre los clientes más destacados que tiene están Coca-Cola, Cabify o Electronic Arts, la empresa de videojuegos que tiene los derechos de NBA, NFL y FIFA entre otras marcas.

Durante la gestión de Macri se había tomado el modelo de los unicornios como ejemplo para emprender, de allí el buen vínculo del ex presidente con Migoya, a quien no dudó en abrirle su agenda y la posibilidad de entrar en un negocio monumental a escala global.

Macri había viajado a Qatar para realizar una serie de actividades por su rol como presidente de la Fundación FIFA, y al regresar a Buenos Aires se recluyó en su nueva casa en San Isidro y pasó algunos fines de semana en su quinta Los Abrojos, donde tuvo reuniones políticas con diferentes actores de su espacio, entre ellos su ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto.

El ex presidente, además de continuar con un pie en el mundo de los negocios, también sigue de cerca el devenir político de su fuerza, que en los próximos meses comenzará a discutir el armado de listas de cara a las elecciones legislativas de este año, donde una de las aspirantes a encabezar la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires es Patricia Bullrich, quien es considerada parte del ala dura de Juntos Por el Cambio.

Macri será parte del esquema de toma de decisiones, aunque su libido esté repartida en entre la política y los negocios.