A lo Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal vuelve con libro y gira

Como el ex presidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal también prepara su vuelta al ruedo político -que nunca dejó aunque optó por un perfil más bajo durante todo el 2020-, con un libro, como lo hiciera en 2019 también la actual vicepresidenta Cristina Kirchner con “Sinceramente”, un éxito de ventas para Penguin Random House (habría facturado más de 150 millones de pesos).

El mismo sello editorial publicará estas memorias de María Eugenia Vidal, que saldrán, según confirma la ex gobernadora bonaerense en los primeros días de abril. “Es sobre mi experiencia en el gobierno de la PBA, lo que aprendí y mi mirada sobre futuro del país”, marca la “Leona”, como se la apodó en Juntos por el Cambio en el último tramo de su gestión, tras haber sido antes “Heidi”.

“Haré gira por el interior”, confirma Vidal. Córdoba y Santa Fe son plazas ya apuntadas pero es posible que se sumen otros puntos. De hecho podría pasar también por Mendoza para hacer campaña junto a Julio Cobos, que le reclamó por estos días que se ponga al frente de las listas en la provincia de Buenos Aires: “es la única que podría hacerle frente al oficialismo”, la ensalzó el ex vice de Cristina Kirchner.

Eso mismo creen los intendentes del conurbano, que hace tiempo están esperando una definición por parte de la ex gobernadora, que definirá su candidatura hacia mayo, según sus propios asesores, que asignan iguales chances a la posibilidad de que compita en la Ciudad, que lo haga en provincia, o que se mantenga al margen como le recomendó su amiga Elisa “Lilita” Carrió, quien cree que debe preservarse para la pelea en 2023.

La ausencia de Vidal abre un abanico de posibilidades tanto en el escenario bonaerense como porteño. En la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta ensaya planes B con el celebrado ministro de Salud, Fernán Quirós, que tiene más de 75% de aprobación, o la ministra de Educación, Soledad Acuña, que ganó la pulseada por la vuelta presencial frente a gremios y el ministerio Nacional, saliendo fortalecida.

En la Provincia, Diego Santilli y Lilita podrían ser candidatos, pero también se apuntan otros. Y Patricia Bullrich intenta acercar posiciones con Cristian Ritondo a cambio de apoyar su candidatura a gobernador en 2023: la rosca política que hoy calienta la interna en Juntos por el Cambio. Pero según los analistas, sólo Vidal garantizaría un triunfo en Buenos Aires que golpee al oficialismo.

“La economía no está en su mejor momento, la emergencia sanitaria no ha sido bien llevada ni antes ni ahora. Por eso, en épocas de crisis, la gente se exalta y va canalizando su enojo en algún sector de la oposición”, marca Cobos insistiendo desde su experiencia con la ex gobernadora como candidata a diputada, un lugar que no la seduce pero que podría aceptar, según sus propias palabras, si es lo mejor para el espacio político.

por R.N.