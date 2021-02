Enojo de María Eugenia Vidal por falsos rumores sobre su vacunación VIP

“Vimos que había unos tweets, no debían ser más de 30, si hubiese sido más fuerte hubiésemos salido a responder. Es absolutamente mentira. No sé vacuno, ni ella ni Quique. Están tratando de salir a embarrar la cancha. Te insisito, es absolutamente falso esa información. Por suerte murió en 24 horas en Twitter”, aclaran desde el entorno de la ex gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal.

Pero el rumor que corrió en la red social del pajarito, y que no llegó a propagarse, no fue solamente la campaña de un twittero espontáneo. Existió el intento de una campaña de desprestigio contra Maria Eugenia Vidal, mediante una “fake news”, en la que se ofrecían "testigos" que aseguraban haber participado del proceso (en el que supuestamente se había vacunado también Quique Sacco, pareja de la ex gobernadora). Hecho que según esas fuentes había sucedido con vacunas provenientes de las partidas asignadas a la Ciudad de Buenos Aires, algo oportunamente desmentido por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que descartó esa y cualquier otra vacunación Vip en el territorio porteño.

"No somos lo mismo que los que usaron sus privilegios para vacunarse. No pretendan ensuciar a quienes no lo hicimos y hoy podemos mirar de frente a los argentinos", remarcó un comunicado de los diputados nacionales del PRO a la campaña sucia. "Los que no pueden justificar el uso de sus privilegios para acceder a un bien escaso como las vacunas pretenden generar dudas para hacer creer que todos somos iguales, pero eso no es así", agregó la carta firmada por Cristian Ritondo entre otros legisladores.

"Queremos desmentir las noticias falsas, que en la desesperación por tapar el escándalo del oficialismo, inundan las redes sociales: ningún miembro de nuestro bloque está vacunado y estamos dispuestos a someternos a cualquier tipo de test para probarlo", resaltaron desde el bloque de diputados nacionales del PRO, que defendió además la gestión de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, respaldando a Horacio Rodríguez Larreta y Quirós.

"La Ciudad de Buenos Aires, como tantas otras veces, ha demostrado que es posible gestionar políticas públicas cumpliendo con las normas y los protocolos, sosteniendo altos estándares de calidad y sobre todo respetando a los ciudadanos", destacó el comunicado. Y agregó que "todos los convenios firmados” por la Ciudad “son públicos y tienen rigurosas condiciones de cumplimiento. A diferencia de otras jurisdicciones, en la Ciudad existe una campaña de vacunación, no una campaña política de las vacunas", sentenciaron.

por R.N.