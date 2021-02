NOTICIAS anticipó la caída de Lázaro Báez

Por estos días, Lázaro Báez vive una pesadilla. Fue condenado a 12 años de prisión, acusado de lavar 55 millones de dólares provenientes de, según la Justicia, sobreprecio en la obra pública. Junto a él, también fueron condenados sus hijos y casi todos los que participaron de la causa conocida cómo "La Ruta del dinero K". Pero el derrumbe judicial estrepitoso comenzó en 2016, cuando el entones periodista de NOTICIAS, Nicolás Diana, publicó una investigación que revelaba que Cristina Kirchner le habían soltado la mano.

El texto completo de la tapa de NOTICIAS de 2016:

Se siente acorralado por la Justicia, por los medios, pero sobre todo por un nuevo enemigo que nunca imaginó que tendría: la familia Kirchner. El empresario que más creció en la década ganada, amigo del ex presidente, señalado como su testaferro y guardián de muchos secretos del poder y el dinero siente que le soltaron la mano y está dispuesto a todo. Se lo dijo a un amigo suyo que también se dedica a los negocios. “El límite es mi hijo, si lo tocan se pudre todo. No me importa hablar de Cristina o de Máximo”, le confesó a su colega.

Báez sufre por la suerte de su hijo Martín, quien se hizo famoso por aparecer en un video contando millones de dólares mientras brindaba con whisky y fumaba un habano para celebrar. Y también lo preocupa su propio futuro: como su hijo, fue citado a indagatoria en la causa de la ruta del dinero K.

Báez se siente completamente solo y empieza a sospechar que detrás del abandono de la familia que gobernó durante doce años el país se esconde un temerario plan para destruirlo. Y no está equivocado.

Máximo está casi instalado en Río Gallegos sosteniendo la gestión de su tía Alicia, la misma que le sacó varias obras al empresario y la que lo acusó de no pagar impuestos municipales y provinciales. El hijo de la ex presidenta avaló todas las medidas que llevó adelante su tía y que también tuvieron el apoyo directo de su madre, que se convirtió en una asesora de lujo de la gobernación.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? La guerra recién comienza.

El final de Lázaro Báez

Lázaro está en llamas. “¿Cómo que Alicia dice que no tenemos nada que ver?”, enfureció luego de que la gobernadora de Santa Cruz dijera en una entrevista que su familia “jamás” fue socia del empresario. Su venganza fue publicar en su diario con sede en Río Gallegos, Prensa Libre, que en el 2003 él le había comprado una propiedad a Alicia Kirchner. Una advertencia de la información que maneja y de que está dispuesto a hacerla circular.

Tan enojado está Báez que ni siquiera puede llamar a Máximo por su nombre. A pesar de que el hijo de su amigo es alto y está un poco excedido de peso, Lázaro lo apodó “chiquito” con algo de maldad. “Todo lo maneja el chiquito”, les dice a sus interlocutores cuando le preguntan por los negocios que supieron compartir, desde hoteles hasta alquileres y construcción de condominios.

Por estas horas, el empresario prepara su estrategia judicial luego de que el juez Sebastián Casanello lo citara a indagatoria a él y a su hijo para fines de abril. ¿Qué dirá delante del juez? ¿Se animará a vincular a los Kirchner con los fajos de dinero que contaba su hijo en el video que difundió Telenoche? ¿O asumirá toda la responsabilidad para salvar a Báez junior? ¿Tendrá una coartada para justificar el origen de ese dinero?

Hoy Lázaro tiene un nuevo abogado. Se trata de Daniel Rubinovich, el mismo que defiende al ex juez Juan José Galeano en la causa AMIA. Asumió luego de que sus anteriores letrados, Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo, renunciaran a defenderlo. Lo hicieron diez días antes de que apareciera el video en el que se ven montañas de billetes. Casualidad.

La guerra entre Lázaro Báez y los Kirchner

La relación de Lázaro con Cristina y Máximo había comenzado a resquebrajarse a fines del 2010, luego de la muerte de Kirchner. Báez era amigo del ex presidente y para cerrar todos los negocios de la obra pública hablaba directamente con él. Tras la muerte de su amigo, Lázaro perdió fluidez en la relación con la viuda y su hijo. Cristina nunca lo estimó demasiado y Máximo siempre tuvo preferencias por Rudy Ulloa Igor, también amigo de su padre, y quien todavía mantiene una relación tirante con Báez. La relación entre Rudy y Máximo es tan buena que el hijo de la ex presidenta eligió el Ateneo Néstor Kirchner que fundó Ulloa en Río Gallegos para lanzar su candidatura a diputado nacional en el 2015. Lázaro ese día no estuvo invitado.

Dentro del kirchnerismo hay muchos sectores que se alegran por la caída de Báez. El propio Rudy Ulloa, que es amigo íntimo de Ricardo Echegaray, le envió un mensaje de texto luego de que dijera en una entrevista que “Lazaro va a terminar preso”. “Contá conmigo para lo que necesites”, le escribió en clara alusión a Báez.

Un sector del kirchnerismo duro quedó impactado con las imágenes de “La Rosadita” y aunque no lo digan en público, en privado son durísimos con Lázaro. Un ex funcionario K de peso fue brutal ante NOTICIAS: “Lázaro se pasó de pícaro. Le hizo muchísimo daño al kirchnerismo”. Algunos sostienen que luego de la muerte de Kirchner, el empresario se desbandó y empezó a manejar los negocios –que antes tenían el control de su amigo– por cuenta propia y sin responder a nadie. Esa tesis benevolente excluiría de responsabilidad a Máximo y Cristina, quienes supuestamente no sabían lo que hacía Lázaro.

Pero lo cierto es que es difícil abonar esa teoría ya que Báez estaba entrelazado de manera directa con la familia K. A través de la sociedad Valle Mitre fue el encargado de administrar el Alto Calafate, el hotel de los Kirchner, y les alquiló habitaciones a pesar de que nadie las usaba por un monto de 14 millones de pesos. Construyeron un condominio juntos en El Calafate y a través de la sociedad Los Sauces realizaron operaciones inmobiliarias y hasta levantaron un hotel en El Chaltén. Además, Báez construyó y donó el mausoleo donde descansa Néstor Kirchner, entre otras vinculaciones directas. Un dato más: en septiembre del 2013 NOTICIAS reveló el testimonio de Horacio Quiroga, un ex directivo de dos petroleras de Báez quien reveló que había visto contar 7 millones de dólares arriba de una mesa que Kirchner le había mandado a Lázaro. Por eso, por momentos parece temeraria al actitud de la familia Kirchner de acorralar al supuesto testaferro y socio. ¿Qué pasaría si se decide a hablar? Cerca de Báez envían mensajes inquietantes que apuntan al corazón de los negocios de la obra pública. “Lázaro se quedó con un montón de obras. Se las adjudicaron y se las pagaron y no debería ser el único que tiene que dar explicaciones”, dicen en su entorno. Los encargados de destinar esos fondos eran el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y su secretario de Obras Públicas, José López.

por R.N.