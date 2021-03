Los insultos de un ministro de Santa Fe: “Negros pueblerinos”

Las polémicas de Marcelo Saín, el ministro de Seguridad de Santa Fe, se han reiterado a lo largo de su gestión. Pero el último audio que se viralizó en la provincia ofendió a gran parte de la población. Es que el funcionario elabora frases agraviantes, llenas de insultos y de discriminación para los santafesinos.

“Me chupan un huevo todos. Ustedes juegan en Primera D y yo en Primera A (…) Tengo muchos años de experiencia jugando en Primera A, y ahora estoy en el vestuario de Primera D. Son unos negros pueblerinos, les chupa un huevo lo que digo, hacen lo que se les canta el orto, a las 2 de la tarde están en la casa”, dijo Saín en el mensaje que se viralizó este lunes.

El funcionario más polémico del gabinete de Omar Perotti dijo que el audio era privado y que tiene más de un año y medio, pero el contenido es tan impactante que no tardó en viralizarse. “Menos mal que Dios atiende en Capital Federal, porque si no este país sería Uganda, si atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos" dice en otra parte del mensaje.

El eco que produjeron sus palabras fue tal, que obligaron a Saín a redactar un descargo a través de Twitter. “El audio privado que se está difundiendo tiene un año y medio. Es un audio privado enviado a un jefe de policía con pretensión de ministro. No es una escucha judicial, un material de prueba defendiendo a un policía narco, como los que esta en la justicia. Raro que salga ahora”, aseguró. Y continuó: “Este es un diálogo con una persona que no tenia ganas de trabajar. No tengo nada con les santafesines, más que agradecimiento y cariño. Estaba hablando con algún Jefes que no trabajaba, no con los y las policías que día a día laburan. Soy apasionado y puteador, pero en intimidad”.

El audio privado que se está difundiendo tiene un año y medio. Es un audio “privado” enviado a un jefe de policia con pretensión de ministro. No es una escucha judicial, un material de prueba defendiendo a un policía narco, como los que esta en la justicia. Raro que salga ahora — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) March 8, 2021

Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y funcionario de la provincia de Buenos Aires es el ministro que más polémicas acumula en su haber. Dijo que Santa Fe es un “pueblo de chusmas”, que el coronavirus era una “enfermedad de chetos” y que se iba a Buenos Aires “porque allá me cagan a tiros”, entre otras.