El reto de Malena Galmarini a Carlos Maslatón

En medio del debate por la incorporación de Daniel Scioli al gabinete de Javier Milei, en esta oportunidad como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Carlos Maslatón quiso despegarse del ex gobernador y terminó por cruzarse con Malena Galmarini.

“Aclaro, por las dudas, que yo no voté a Scioli en el ballottage del 2015. Lo voté a Macri porque así lo ordenó Sergio Massa”, escribió el tuitero que en algún momento apoyó a La Libertad Avanza. Pero recibió una reprimenda.

Es que la esposa de Massa, Malena Galmarini, no dejó pasar el mensaje: “Estimado, nunca Sergio mandó a votar a Macri. No entiendo por qué semejante mentira… Sergio votó al peronismo y yo también”, dijo la ex directora de AySA.

Rápidamente, el tuitero se desdijo. “Malena, no te enojes”, le pidió. Y agregó: “Pero al terminar la primera vuelta en octubre 2015 le preguntaron a Massa, estando al lado de Saenz, De la Sota y Lavagna a quién votaría en el ballottage. Massa dijo

`el pueblo eligió un cambio`. Debía yo deducir que no era Cambiemos? Que era Scioli?”. La dirigente del peronismo no le volvió a responder.