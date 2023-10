Elecciones 2023: Leandro Santoro y una apuesta exitosa

Leandro Santoro se puso la campaña a intendente de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) al hombro en un distrito que nunca le fue afín al peronismo. Llegó a vérselo casi en soledad ya a finales de la PASO, en las que como candidato de Unión por la Patria (UxP) obtuvo un 22 por ciento de los votos.

"Se ha dado en la Ciudad un resultado que clarifica la discusión que tenemos por delante. Hay solamente dos posibilidades: es Jorge Macri o es Leandro Santoro y todos estos compañeros y compañeros que nos están acompañando", dijo el 13 de agosto Santoro en el bunker de UxP.

El dato que más aprovechó el candidato en su campaña fue ir por los votantes del socio del PRO en JxC: el radicalismo, que con la cara de Martín Lousteau sacó un 27 por ciento de los votos reunidos en total por JxC. Por Twitter, semanas más tarde, Santoro anunciaba que tenía en sus planes tomar cinco puntos del programa de gobierno del candidato de UCR-Evolución. Fue una jugada casi en soledad. Con mucha rosca a puertas cerradas.

Mientras tanto, en las redes sociales la indiferencia hacia el candidato, de origen alfonsinista, era notoria. Y es que Santoro, nacido el 11 de enero de 1976 en el barrio de Boedo (el mismo en el que sigue viviendo en la actualidad), milita en la política porteña desde sus 13 años. Politólogo, fue subsecretario del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y docente en el programa "UBA XXI".

Son sus inicios en la juventud de la Unión Cívica Radical (de hecho la presidió y tuvo una muy estrecha relación con Raúl Alfonsín) la que hace que muchos militantes peronistas lo miraran con cierta desconfianza. Aunque su trabajo a todo pulmón logró ganarse cada vez más respeto. Y, en rigor de verdad, no es el único alfonsinista que pasó a las filas del kirchnerismo a partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación en el 2003. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Santoro fue el subsecretario nacional para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia.

En CABA la pelea desde hace ocho años: en 2015 fue candidato a vicejefe de gobierno en la lista que encabezó Mariano Recalde; en las elecciones legislativas de 2017 ocupó el cuarto lugar de la lista Unidad Porteña y resultó electo como Legislador de la Ciudad de Buenos Aires; en 2021 encabezó la lista de diputados nacionales por Unidad Ciudadana y su banca vence en el año 2025.

Finalmente, llegó este año a ser candidato a jefe de gobierno. En septiembre el tono de su campaña cambió de manera rotunda cuando se fortaleció en redes sociales, con piezas breves, contundentes, directamente dirigidas a hablar de problemas concretos y con propuestas puntuales. Llegó a colgar en Twitter su propuesta completa y allí incluyó algunas de las que ofrecía Lousteau.

Desde entonces la campaña de Santoro se concentró en llegar a pelear un ballotage con el poseedor de la silla porteña desde el año 2007, JxC. Poco a poco comenzó a tener más apoyo del peronismo capitalino y también de los militantes. Pero el verdadero espaldarazo lo recibió del candidato a presidente de UxP Sergio Massa el jueves 19 de octubre, en el acto de cierre de campaña del Luna Park, cuando se subió al escenario con Santoro. Ambos se unieron en un abrazo que no dejó dudas en cuanto a apoyos y a pertenencias.

Hoy, e indudablemente como una muestra más de las diferencias entre el sector duro del PRO y los radicales, que Jorge Macri no esté llegando a ganar en primera instancia y que Leandro Santoro le pueda llegar a pelear un ballotage es producto de una apuesta por llamar a otros sectores no peronistas y no integrantes de la coalición de UxP para generar consensos más amplios en la ciudad.

