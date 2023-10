A pesar de no ser candidata, Carrió llegó al búnker de JxC

A medida que avanza la noche y comienzan a surgir datos de las mesas testigo, la incertidumbre empieza a desaparecer y ya se evalúa los pasos a dar. A pesar del optimismo, que se manejaba en las primeras horas dentro del búnker de JxC por un posible segundo puesto de Bullrich y, por lo tanto, su ingreso al balotaje, ahora no se descarta quedar terceros a nivel nacional.

En ese contexto, desde el equipo de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, le consultaron a la ex diputada si arribaría al búnker para el cierre de la noche y a primeras horas del día dijo que no estaba en sus planes porque no era candidata y su única aparición del día fue cuando fue a votar en Exaltación de la Cruz, pero al ser consultada por una posible derrota de Patricia Bullrich, dijo que revería su postura de quedarse en su casa.

Exaltación de la Cruz está a unos 67 kilómetros de Parque Norte, donde está montado el búnker de JxC. El candidato más importante de la Coalición Cívica en esta elección es Maximiliano Ferraro que iba tercero en la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires.