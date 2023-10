Alberto y Horacio: la soledad de los que vuelven al llano

Supieron movilizar mucha gente, hablar frente a miles de ciudadanos proyectando un nuevo gobierno, delinear políticas nacionales e internacionales solos con el poder que les ofrecía su cargo, sin embargo todo llega a su fin y en muchos de los casos, el vacío pospoder suele ser abrumador.

Hay pocas cámaras que los persiguen o partidarios que los arenguen. Vuelven al llano y esa fotografía suele verse en el momento en que votan, con menos despliegue de asistentes y custodios a su alrededor que supo blindarlos en pleno auge.

Este domingo, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta iniciaron ese regreso a lo terrenal cuando ambos votaron por la mañana sin mayores estridencias, pero aún en pleno ejercicio del cargo, uno como Presidente de la Nación y otro como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Fernández votó hoy a las 9.40 en la sede de la UCA en Puerto Madero, sin la compañía de su futura ex mujer Fabiola Yáñez, como ocurrió en las PASO. Y aunque se escudó en la veda electoral para no hacer declaraciones, acusó recibo cuando respondió qué iba a hacer luego del 10 de diciembre, día que deja su cargo: “Voy a seguir como ciudadano, soy un ciudadano”. Y ante la repregunta sobre si la política ya era historia en su vida, de manera irritada contestó: “Eso no importa”.

Otro que rompió sus cábalas y no hizo ese famoso desayuno en el Café Tortoni previo a una jornada llena de expectativas, fue Horacio Rodríguez Larreta que votó más tarde de lo anunciado, cerca de las 11. Tampoco caminó en los días previos por la zona de Cabildo y Juramento. Es que para el actual jefe de Gobierno, el día de hoy es puro formalismo, mientras se pregunta qué será de la política en caso que la candidata de su espacio, Patricia Bullrich, no logre alcanzar la presidencia. Si ella lo hace, le prometió que será jefe de gabinete.

por R.N.