En medio del pedido de allanamientos a periodistas, quien es la imitadora viral de Patricia Bullrich

Viralizado por la cuenta ADNacional, en el ciclo de Tomás Rebord se presentó Anacletachicle. Comediante, guionista y creadora de contenido viral, la artista es conocida por su humor fresco y sus sketches que transforman lo cotidiano, y actualmente forma parte del elenco de la plataforma streaming Blender.

En un segmento del programa, con la presencia especial de Nito Artaza, la actriz cómica debutó con un nuevo personaje. Una versión de Patricia Bullrich, sumamente hiperrealista por el uso del makeup, en el que se puede apreciar todos los modismos y formas conocidas de la ministra de Seguridad. Un desafío que Anacleta logró superar a pleno.

En el ojo de la tormenta, el presidente Javier Milei recurrió a la ministra ´para evitar que se siga propagando los audios de su hermana que varios medios replicaban. De hecho, la cartera de Bullrich denunció a los periodistas de Carnaval Streaming para que no difundieran más grabaciones, lo que muchos han definido como un acto de censura previa. Incluso, pidiendo al juez que realice allanamientos en los domicilios de los periodistas señalados, pertinentes a la causa iniciada.

Pero, en una entrevista televisva, la ex candidata presidencial y actual funcionaria libertaria negó que hubiera pedido a la Justicia allanar la residencia de Jorge Rial, de Mauro Federico, de Franco Bindi y de Pablo Toviggino. Ante la negación, el conductor Pablo Rossi hizo que su colega en el estudio leyera la denuncia, en la que hay un apartado directamente titulado “Allanamientos”, ubicado en la página 18 de la denuncia solicitada al fiscal Stornelli. Un verdadero blooper televisivo que la ministra vivió en carne propia.

Por ese motivo, muchos periodistas han hecho su mención sobre la figura de Bullrich. Por supuesto, Blender no estuvo ajeno a eso y recurrió a una de las artistas más renovadoras del equipo. Su nombre real es Sofía Gatica y Anacletachicle fue su creación para las redes sociales, utilizando el humor frente a las situaciones más incómodas de la vida.

En un reportaje de Maia Debowicz para Página 12, la comediante oriunda de San Miguel se refirió a su vínculo con la femineidad y el humor. “Ahora no me importa demasiado cómo se me percibe físicamente, me importa mucho más cómo se percibe lo que estoy diciendo. Siento que estoy curada de espanto ya", destacó Gatica. Autodefinida como peronista y bisexual, la veinteañera actriz tuvo su estreno en la plataforma TikTok, lo que le permitió cosechar miles de followers y hacerse conocida en el medio hasta llegar en los albores del streaming.