Exclusivo: el rol clave de Leonardo Scatturice en el salvataje de Trump a Milei

Los cronistas que fueron a cubrir el viaje de Milei a Estados Unidos juran que vieron varias veces rebotar las luces artificiales del hotel Langham sobre la calva de Leonardo Scatturice. Es que parece que el hombre, contratado por la SIDE argentina para hacer lobby ante el gobierno estadounidense, se movía a sus anchas en el lugar en donde estaba parando Javier Milei y su comitiva.

El apellido de Scatturice se empezó a hacer conocido en julio, luego de que un avión de una de sus empresas aterrizara en Argentina sin los controles necesarios de la Aduana. Las cámaras captaron a una de sus socias, Belén Arrieta, desembarcando en el país. Desde entonces los negocios de Scatturice empezaron a ser seguidos con lupa. Esta revista llevó en una de sus tapas los vínculos que unían al lobbista con Daniel Hadad, el poderoso empresario que es dueño del sitio Infobae.

Pero los nexos de Scatturice van mucho más allá. Uno de sus socios es Barry Bennett, asesor estratégico de Donald Trump. Otra es Soledad Cedro, la CEO de la delegación argentina de la CPAC, el foro conservador estadounidense. De hecho Cedro estuvo reunida con Milei durante el viaje del libertario a Estados Unidos. Por todos lados aparece Scatturice en este Gobierno.

De hecho, los que hablaron con Scatturice en estas horas aseguran que él mismo se carga la medalla de haber sido central en esta historia. Bien podría decir que para eso le pagan: en junio la SIDE contrató a una de sus empresas, Tactic, para hacer lobby ante Estados Unidos, por US$ 10 mil mensuales. En esa compañía tiene de socio a Barry Bennett, uno de los principales lobbistas y estrategas de Donald Trump.

Bennett estuvo en el principio y el final de esta historia. En marzo viajó a Argentina para reunirse con Santiago Caputo, encuentro del que quedó una postal. Al mes siguiente pisó por primera vez este suelo el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que mantuvo una reunión con Milei y Luis Caputo en un momento clave, cuando se estaba negociando el nuevo préstamo de Argentina con el FMI. Todos las versiones coinciden en señalar que el espaldarazo de Bennett fue definitivo para el periplo de Bessent.

El socio de Scatturice también estuvo en la CPAC de Paraguay en la que habló Milei días después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y volvió -según reveló la periodista Maia Jastreblansky en La Nación- a reunirse con el presidente argentino en la Quinta de Olivos el jueves 18. Eso sucedió justo en la previa del viaje de Milei a Estados Unidos. No parece casualidad.

De hecho, luego la visita del libertario, varios miembros del Gobierno empezaron a disputarse la autoría de la gestión. Scatturice es uno, lo que traducido en clave de interna significa que el crédito se lo lleva Santiago Caputo, su socio político local. Los que hablan seguido con el asesor juran que este acuerdo sería algo así como “un regalo de despedida”. “Ya está, Santiago está afuera. Consiguió todo este respaldo y la plata y listo, se va después de la elección”, juran.