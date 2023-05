Exclusivo: Javier Milei plagió su autobiografía

Sí. Una vez más. Javier Milei plagió textos. Otra vez puso párrafos de trabajos de otros autores sin entrecomillado, mención o referencia alguna de su verdadero origen. Y lo hizo en su libro “El camino del libertario”: nada menos que su propia autobiografía, en la que mezcla textos sobre economía con hechos de su historia personal y hasta discursos y entrevistas que ha dado. Un capítulo más en la larga lista de “copy-paste” del diputado de La Libertad Avanza y candidato a presidente sobre la cual, al día de la fecha, aún no ha dado explicaciones.

En esta oportunidad, la víctima de “el león” fue nada menos que Murray Rothbard, economista e historiador estadounidense a quien Milei admira profundamente. Rothbard fue uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo, la vertiente más extremista del liberalismo, de la que Milei es devoto, y que propone la desaparición del Estado. En el capítulo “El dinero” es donde se concentran la mayor cantidad de “homenajes” que Milei le hace a su economista admirado. Por ejemplo, para explicar el origen de la moneda, Milei pone de ejemplo a Robinson Crusoe, el famoso personaje de la novela homónima de Daniel Defoe, quien naufraga en una remota isla desierta donde vive durante años y donde se hace amigo de un indígena a quien llama “Viernes”, por haberlo conocido ese día de la semana: “¿cómo fue el comienzo de la moneda? Es claro que Robinson Crusoe, en su isla, no tenía necesidad de una moneda. De hecho, no hubiera podido alimentarse con piezas de oro. Para realizar intercambios de pescado por madera con Viernes tampoco tenía por qué preocuparse del dinero. Pero cuando una sociedad se expande más allá de unas pocas familias, queda preparado el campo para que aparezca la moneda. Por ello, para explicar su rol debemos remontarnos aún más atrás y preguntarnos: ¿cuál es el motivo de que se introduzca el intercambio entre los hombres?”, escribe el economista libertario. Pero lo mismo, con las mismas palabras, se pregunta Rothbard en el primer capítulo de su libro “Moneda libre y controlada”, de 1962.

Pero este no es el único plagio que Milei hace del autor que lo deslumbra. En el capítulo “Nuestro enemigo, el Estado”, el libertario escribe que “la acometida central del pensamiento libertario es oponerse a todas y cada una de las agresiones a los derechos de propiedad individuales, a la persona y a los objetos que haya adquirido en forma voluntaria. Por supuesto, los criminales, de forma individual o en bandas, se oponen a esto, pero no hay nada distintivo en el credo libertario, dado que todas las personas y escuelas de pensamiento rechazan el ejercicio aleatorio de la violencia contra el individuo y la propiedad”. Textualmente, lo mismo que Rothbard manifiesta en el tercer capítulo de otro de sus libros, “El Manifiesto Libertario”, de 1973.

Más copias. Pero Rothbard no es el único autor plagiado por Milei en esta ocasión. Plagió también a otro, uno que aún está vivo (Rothbard murió en 1995), y a quien Milei conoce personalmente: se trata de Alberto Benegas Lynch (h), uno de los intelectuales liberales que más ha promovido el ascenso del diputado, a quien considera “el segundo milagro argentino después de Alberdi”. En diciembre del año pasado, Benegas Lynch le había entregó a Milei el título de Doctor Honoris Causa por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), hecho que motivó la renuncia del economista Roberto Cachanosky, también docente de esa institución, quien alegó que la decisión de otorgarle la distinción a Milei “arruina el prestigio” de la casa de estudios. Incluso, esta autobiografía incluye un prólogo escrito por Benegas Lynch, además de un texto de su autoría titulado “La custodia de las ideas”. Pero la buena relación entre ambos no impidió que el diputado copiara varios párrafos de “Fundamentos del Análisis Económico”, libro escrito por Benegas Lynch y publicado en 1972. NOTICIAS intentó contactarse con el autor del libro original, pero no obtuvo respuestas.

Esta nueva investigación sobre plagios del candidato a presidente fue posible gracias a la información que el periodista y escritor José Benegas compartió a NOTICIAS. Benegas, autor de “Lo impensable: el curioso caso de liberales mutando al fascismo”, ya había descubierto en enero de este año los plagios que Milei había realizado para el prólogo de la última edición del libro “4000 años de controles de precios y salarios” de Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler (Unión Editorial). En aquella oportunidad, Milei había plagiado varios párrafos del viejo prólogo de la edición original del libro, el cual estaba a cargo de David L. Meiselman.

Hace un año exacto, NOTICIAS descubrió que, en su libro “Pandenomics”, Milei había plagiado los trabajos de varios autores. En aquel momento, cuando salió esa investigación en tapa, él estaba presentando “El camino del libertario” en la Feria del Libro, lugar en el que hace pocos días presentó su nueva obra “El fin de la inflación”. “Digamos, o sea… ¡la casta tiene miedo!”, fue todo lo que el actual candidato a presidente declaró a propósito de aquella nota, secundado por los cánticos de sus militantes y por quien estaba presentando el libro con él: su amiga, la conductora Viviana Canosa, quien calificó la nota de los plagios de “opereta”.

Primer caso. En el 2021, el sitio “Medium” había revelado que varias de las publicaciones de Milei en Infobae y en El Cronista tenían párrafos plagiados de intelectuales canónicos de la tradición liberal, como Henry Hazlitt, Ludwig Von Mises, Friederick Hayek y, nuevamente, Murray Rothbard. En aquel momento Milei argumentó que, al ser “notas de divulgación”, no había necesidad de nombrar a los autores, por un tema “de practicidad”. Fue la única vez que dio alguna explicación frente a las consultas por sus plagios, aunque incorrecta e insuficiente, ya que siempre se debe citar al autor.

En esta oportunidad, y como siempre, NOTICIAS consultó al espacio del diputado y candidato a presidente sobre este tema. Y como todas las veces, se negaron a responder. Milei sigue plagiando de manera compulsiva. Y esta vez, en su propia autobiografía. El colmo.