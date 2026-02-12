Fátima y Karina Milei: un nuevo round esotérico

Javier Milei y Fátima Florez tienen varias cosas en común. A ambos les gusta la música, subirse a un escenario a cantar, recibir aplausos y atrapar la atención de las cámaras y del público. El martes 27 de enero ambos compartieron un show en Mar del Plata y probaron que esa chispa artística que los une sigue viva. Pero lo que sucede alrededor del mundo del espectáculo no es lo único que comparten. La imitadora, igual que el Presidente, es de esas personas que tienen la certeza de que mucho de lo que sucede está determinado por energías que no se pueden racionalizar. O, como diría el libertario, que quienes deciden el curso de los acontecimientos son las fuerzas del cielo, que no son una metáfora en boca de Milei.

Florez está convencida, por ejemplo, de que sus gatos Dick y Harry pueden repeler las “malas energías” -por eso en los estrenos los lleva al camarín y se los frota por todo el cuerpo antes de salir a escena-, cree que los objetos albergan vibras -por eso dejó de usar la cama que compartía con su ex marido, Norberto Marcos, y en su momento se mudó al living con un colchón y una frazada violeta que luego se haría famosa-, y cree en algunos santos –en donde destaca San Expedito, el patrono de las causas urgentes-. Sin embargo, desde agosto 2023, cuando contra todo pronóstico Milei ganó las elecciones primarias y desde el búnker anunció que comenzaba una relación -algo que no sabían ni siquiera sus más cercanos-, Florez tiene la mortal certeza de que hay una fuerza a la que hay que tener en cuenta -o temer- por sobre todas las cosas: Karina, su otrora cuñada. Y en la ciudad costera volvió a experimentar esa frialdad.

Trastienda. Esta revista ha contado lo que tuvo que padecer la artista en el momento en que se unió a esa disfuncional familia. Fue una historia turbulenta, que arrancó formalmente el día en que Milei, luego del debate presidencial en la Facultad de Derecho en octubre 2023, la presentó ante su círculo íntimo. En aquella cena, en un restorán que pertenece a la familia Menem en Las Cañitas, Karina le hizo sentir el rigor desde el minuto cero: apenas llegó Florez a la mesa ella se levantó, le negó el saludo y alentó a sus más cercanos a hacer lo mismo.

En aquellas épocas, cuando hacía poco se había separado de su esposo de toda la vida, Florez había empezado a recostarse en una persona a la que había conocido en el trance de ese divorcio. Se trataba de Anabel Accogli, que entre otras disciplinas que maneja una es, igual que Karina, el tarot. Accogli se convirtió en una confidente de Florez, y para el arranque de 2024, cuando la entonces pareja presidencial empezaba a flaquear, la convenció de que algo malo estaba sucediendo: le advirtió que la habían “ojeado”, que le habían hecho “un trabajo” para impulsar la separación. Ambas vieron como responsable a Karina, que no hacía ningún esfuerzo en ocultar sus ganas de que su hermano mayor regresara a la soltería, terreno en el que lo puede controlar mejor. Acá es donde la vida personal del mandatario se cruza con la política: la secretaria general tiene el monopolio del poder en el Gobierno porque tiene, y siempre tuvo, el monopolio emocional del libertario.

De cualquier manera, en aquel entonces Accogli le propuso una solución drástica a su amiga: sumarse al viaje que estaba por hacer, en ese abril de 2024, el Presidente a Estados Unidos. A pesar de que sabían que Karina había insistido en que Florez no fuera parte de la gira, la tarotista de Fátima confiaba en su poder para lograr rearmar la pareja. Pero el final no fue el esperado, y mediante un tuit Milei anunció la separación. Ni siquiera Accogli pudo con la hermana presidencial. “Es que el trabajo que hizo Karina fue más poderoso”, cuenta una mujer del círculo de Florez. Y el final fue solitario: El Trece reveló un video donde se veía a la tarotista y a la actriz volviendo solas al país, varadas en el aeropuerto de Miami.

Presente. Desde aquel momento pasó bastante agua abajo del puente. El Presidente, de hecho, tuvo otra relación -con la ex vedette "Yuyito" González, otra mujer profundamente espiritual que de hecho asegura haber tenido un episodio místico en el que mantuvo una conversación con Jesús- y se volvió a separar. Milei mantuvo, durante todo este tiempo, un vínculo amistoso con Florez, y de hecho estuvo a punto de ir a verla a un show de ella en Estados Unidos, durante una de sus giras.

Finalmente cumplió esa promesa. El martes 27 llegó al Teatro Roxy para cantar "Rock del Gato" durante la presentación de "Fátima Universal", la obra que ella está haciendo esta temporada en "La Feliz". Y las chispas con la hermana volvieron a aparecer ya en el ensayo que hicieron antes del show. Karina, cuentan varios testigos, estuvo con una pésima cara desde que puso un pie en el Roxy. El saludo con la artista fue frío, casi congelado. Mientras que Milei y Fátima cantaban, la secretaria general se mostraba visiblemente impaciente, como si quisiera que todos se enteraran de las nulas ganas que tenía de estar ahí. De hecho, en un momento fue ella -y no el Presidente- la que dio la orden de terminar el ensayo y retirarse. ¿Lo que hizo luego Fátima fue una especie de venganza? ¿O fueron simplemente sus ganas? Lo cierto es que, a formato de despedida, Milei y Florez se trenzaron en un apasionado beso.

Sin embargo, la artista no se quedó tranquila. Algo le había quedado picando, una sensación de peligro inminente. Por eso es que luego de que se retiraran los hermanos, Fátima llamó a Accogli y le encomendó hacer lo suyo. La tarotista hizo una especie de limpieza energética del teatro, con especial énfasis en los lugares en los que había pasado la secretaria general, casi como si fuera una especie de segundo round místico luego de la contienda en Estados Unidos. "Hizo unas cosas con humo", cuenta un hombre del equipo de Florez. Accogli, de cualquier manera, intentó minimizar los sucesos ante algunos curiosos que la consultaron: "Con Karina no hay conflicto ni nada, es nula la relación, antes y ahora".

De cualquier manera, se ve que la tarorista de Florez tuvo para un buen rato: cuando llegó Milei para el show, a la noche, todavía seguía en el teatro. En el clip que subió luego a las redes la productora de Fátima se la ve atrás del Presidente, cuando este estaba por entrar al lugar. Quizás Florez le pidió a su amiga que se quedara para protegerla de las malas energías de Karina, que también asistió al show. El evento en sí fue un éxito a sala llena, y días después Fátima festejó su cumpleaños en la costa con Accogli y un reducido grupo de amistades. Luego la semana se le complicó a la artista: un boliche gay de Mar del Plata había propuesto distinguirla, pero el repudio de la comunidad fue tal -debido a su vinculación con Milei, que ha hecho público sus comentarios homofóbicos- que la dieron de baja. Una de cal, una de arena y una del tarot.

Galería de imágenes