Federico Pinedo: “Si todas las presidencias durasen una noche, el mundo sería extraordinario"

“Si todas las presidencias duraran una noche el mundo sería extraordinario", arrancó Federico Pinedo, el ex presidente provisional del Senado que ejerció como presidente de la república una noche, en el traspaso entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. "Argentina no tiene destino, como ya lo dijo Carlos Nino, que era un famoso filósofo del derecho y un importante asesor de Raúl Alfonsín. Si no tenés ley, es la ley de la selva, donde gana el más fuerte. Y los problemas de convivencia se solucionan por la violencia, es el sistema de las mafias, de los asaltantes o de las guerras”, agregó el referente de Juntos por el Cambio en referencia a las discusiones en torno al Consejo de la Magistratura, y la división del bloque del FDT en el Senado que habría ideado Cristina Kirchner -según acusa la oposición- para lograr un asiento más en el órgano que administra el presupuesto de la justicia y el nombramiento de magistrados.

“La civilización avanzó en el tiempo e inventó el Estado de Derecho, que recuperamos en 1983, que quiere decir que la ley está por encima de cualquiera, y que todos los gobernantes tiene que limitarse a aplicarla y no violarla. El kirchnerismo trató de quedarse con un bloque de la oposición, dividieron un bloque para decir que son el tercer bloque de la cámara, y entonces le quitan el lugar a la oposición”, siguió Federico Pinedo en El Disparador (Delta 903).

“A los argentinos les importa poco lo que pasa con el Consejo, pero esta es una discusión sobre quién designa a los jueces que van a reconocer los derechos de cada argentino, y quien echa a los jueces cuando no cumplen con su deber. Si hay jueces que para pagar un favor violan la ley, hay que echarlos porque ellos tienen una responsabilidad que es cuidar el derecho de cada argentino para eso están puestos por la constitución en ese lugar. Y acá están violando la ley con el escudo de decir que lo temas que se resuelven en el senado la justicia no se puede meter”, agregó el ex senador, que hoy trabaja en el armado de Patricia Bullrich pero codeándose también con Mauricio Macri.

“Juntos por el Cambio es el producto de una tarea de muchos años encabezada y lideradas por Mauricio Macri que logró darle a Argentina equilibrio en su sistema político, esto quiere decir que los dos partidos principales están en condiciones de ganar cualquier elección, y equilibrar el poder del otro para evitar que el otro abuse del poder. Es una fuerza que le da tranquilidad a los argentinos, y controla que el kirchnerismo no abuse del poder como sucede ahora”, comentó Pinedo.

"Hoy el Pro tiene dos grandes candidatos que todo el mundo conoce, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta. Mauricio Macri está ayudando a los candidatos de su espacio, colaborando con ellos y trabajando en mantener unido el partido. Es un líder político que tiene el respeto de mucha gente, empezando por nosotros, está pensando en como hacer para ganar la elección y como hacer para dejar atrás la curva de decadencia que tiene la Argentina. Yo hablo mucho con Mauricio hoy y no lo veo con intención de volver a ser presidente”, concluyó.

por R.N.