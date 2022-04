Graciana Peñafort: “hay un sistema de persecución que nunca se va a desactivar”

“Hay un problema institucional generado por la propia Corte Suprema que en su afán de controlar el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, violó las leyes, porque no puede convertirse en legislador y poner en vigencia una ley derogada por el propio Congreso, porque los jueces de la Corte no son legisladores y no pueden hacer eso", insistió Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales del Senado.

“El Congreso está tratando un nuevo proyecto de ley, y la Corte Suprema tratando de aplicar una ley derogada. Está mal el fallo de la Corte, pero también es cuestionable la cautelar de Paraná”, aclaró Peñafort en referencia al fallo del juez Daniel Alonso a quien la Corte Suprema acusó de alzarse “de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme”.

El máximo tribunal señaló que Alonso actuó “con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal” y le ordenó que archive el amparo que inició el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, mientras que le informó su resolución al Consejo “a fin de que evalúe la conducta del magistrado”.

Peñafort reconoció que estaban “trabajando para apelar”, la cautelar de Alonso, en pos de “defender las competencias del Senado”, donde la nueva ley para el Consejo de la Magistratura tiene media sanción. “No se aprobó en Diputados porque tienen mucho interés porque este sistema siga sin funcionar, esta conformación del sistema judicial tiene garantizada la impunidad”, remarcó Peñafort en diálogo con El Disparador (Delta 90.3)

“La persecución es no se acabó con el gobierno de Macri”, apuntó la abogada, que sostuvo que “esto demuestra que hay un sistema de persecución que nunca se va a desactivar, porque los jueces trabajan en ese sentido”, concluyó.

por R.N.