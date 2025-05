Ficha Limpia: escándalo y quiebre entre Milei y el PRO

La frustración se transformó en enojo abierto. Tras el fracaso de la ley de Ficha Limpia en el Senado, el PRO dejó entrever una profunda ruptura con Javier Milei y La Libertad Avanza. Fernando de Andreis, exsecretario general de la Presidencia de Mauricio Macri y actual titular del PRO, dejó una acusación directa en declaraciones radiales: “Fue la Casa Rosada la que operó para voltear esta ley”, afirmó, apuntando sin rodeos al Presidente.

De Andreis fue más allá: deslizó que la intervención del oficialismo en contra del proyecto, que impide que personas condenadas por corrupción accedan a cargos electivos, no sólo respondió a un cálculo electoral, sino que benefició de forma deliberada a Cristina Kirchner. "Mandaron a votar como si tuvieran los votos y, por debajo, pidieron que los senadores de Misiones no lo hicieran", explicó, refiriéndose al rol del Frente Renovador para la Concordia, alineado con el misionero Carlos Rovira. Según versiones que circularon durante todo el día, habría sido el propio Milei quien solicitó ese movimiento.

La votación dejó al descubierto un acuerdo que el PRO califica de inaceptable. En palabras de De Andreis, lo ocurrido constituye “un daño institucional enorme” y “una señal devastadora para la credibilidad del país”. “Si no entendemos que los corruptos no pueden reelegirse, fallamos como país”, sentenció.

De la decepción a la ruptura

Más allá de lo legal, el revés caló hondo en el plano simbólico. Ficha Limpia era un proyecto emblema del macrismo y, en particular, de la diputada Silvia Lospennato, quien se convirtió en tendencia en redes sociales tras el rechazo. Desde Misiones, incluso, el titular del canal 12, Nicolás Llera, arrobó en tono de burla a Macri y a Lospennato celebrando la derrota del proyecto. Para el PRO, fue la confirmación de una operación política orquestada desde Balcarce 50.

“La pregunta que todavía no tiene respuesta es: ¿a cambio de qué?”, se planteó De Andreis, sugiriendo que hubo un pacto implícito o explícito entre el gobierno de Milei y el kirchnerismo. “Es raro que un presidente termine jugando a favor de la posibilidad de que Cristina sea candidata otra vez. Eso no es parte del proyecto de transformación que nos dijeron que iban a llevar adelante”, disparó.

Aunque el PRO ha evitado hasta ahora romper formalmente con el oficialismo, lo ocurrido en el Senado parece marcar un punto de inflexión. “Más que enojo, es desilusión. Mauricio lo acompañó, le planteó un proyecto de país. Y esto que está ocurriendo, con acuerdos opacos y operaciones contra el PRO, es otra cosa”, señaló De Andreis. En esa línea, recordó que el PRO respaldó medidas clave del Gobierno libertario para evitar una crisis económica mayor. “Estuvimos cuando quisieron voltear el DNU o la Ley Bases. Pero esto no lo vamos a acompañar. Esto no es transparencia. No es institucionalidad. No es República”, dijo.

En el núcleo duro del PRO hay bronca por el ninguneo sistemático a figuras propias en la gestión nacional y en la provincia de Buenos Aires. Según De Andreis, no hay ni siquiera un canal abierto con referentes como Cristian Ritondo. "Siguen sentados en la mesa, pero desde el gobierno no hay ni un llamado", reclamó. Tampoco cayó bien el mote de “ñoños republicanos” que el propio Milei usó en entrevistas para desacreditar al PRO. Para De Andreis, la crítica resulta injusta y contradictoria: “Ser antikirchnerista hoy es fácil. Lo difícil era enfrentarlos en 2009, ganarles en 2015 y terminar un mandato. Eso hicimos nosotros”.

Mirada de poder, no de cambio

El PRO interpreta que Milei ha abandonado el ideal de reforma profunda del Estado para abrazar una lógica puramente electoral. “Se convirtió en un proyecto de poder”, afirmó De Andreis. “Y lo peor es que, a diferencia de lo que muchos creen, su entorno le ganó la pulseada al propio Milei. Su hermana, su círculo íntimo, terminan condicionando decisiones que van en contra de lo que decía defender”.

Como ejemplo de ese giro, mencionó que Ficha Limpia podría haber sido aprobada si La Libertad Avanza activaba los votos que controla. “Era modo on-off, los votos estaban, si los querían. Eligieron no tenerlos”, aseguró. “Eso deja expuesto que prefirieron beneficiar a Cristina y evitar darle un triunfo a Silvia Lospennato”.

Consultado sobre si este episodio puede tener impacto en las urnas, De Andreis fue tajante: “Pesa. Sobre todo en el electorado porteño. Ficha Limpia era una bandera ética y moral. Que el gobierno se haya encargado de voltearla no va a pasar desapercibido”. En un cierre cargado de decepción, apuntó también contra voceros del oficialismo que ahora lucen desgastados: “Antes veías a Adorni con energía, convencido. Ahora lo ves y parece no tener ganas de ser ni vocero ni candidato”. El vínculo entre Macri y Milei, que empezó con entusiasmo, hoy está colmado de sospechas, reproches y malestar. Lo que se presentó como una alianza reformista ahora se parece más a una relación de mutua desconfianza. Y el caso Ficha Limpia puede haber sido el golpe que termine de sellar la distancia.

