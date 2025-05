Ficha Limpia: Stolbizer denuncia una “estafa política”

Una mezcla de indignación, decepción y certeza recorre por estas horas a un sector de la política argentina. La reciente caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado —una iniciativa que busca impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos públicos— dejó al descubierto algo más profundo que una diferencia legislativa: según la diputada Margarita Stolbizer, lo que ocurrió fue una “estafa política” del gobierno de Javier Milei hacia la sociedad.

Stolbizer, una de las voces más firmes en defensa de la transparencia institucional, acusó al oficialismo nacional de haber saboteado deliberadamente la ley con una maniobra que calificó de “corroborada por confesión de partes”. El foco de su denuncia está en el acuerdo entre el presidente Milei y el líder misionero Carlos Rovira, quien, según confirmó el propio entorno, ordenó a sus senadores votar en contra a pedido de la Casa Rosada.

“Yo lo venía viendo desde hace tiempo. Los diputados misioneros con los que trabajo en la Cámara siempre votan alineados con el oficialismo. Responden ciegamente a Rovira, y Rovira tiene un pacto con Milei”, denunció Stolbizer en una entrevista reciente, donde remarcó que no se trató de un error o una sorpresa, sino de una estrategia premeditada para boicotear la norma.

“Nunca quisieron la ley de Ficha Limpia. El Gobierno la hizo caer a propósito para no cederle un triunfo a una rival”. Con esa frase, la diputada nacional Margarita Stolbizer encendió una nueva alarma sobre la transparencia institucional en el país. En la entrevista brindada a Maxi Sardi en El Disparador (Delta 90.3), la referente opositora expuso con crudeza lo que considera una maniobra deliberada de Javier Milei para boicotear la sanción de una norma que impediría que condenados por corrupción accedieran a cargos públicos.

Según Stolbizer, lo que comenzó como una sospecha se transformó en certeza tras la difusión de versiones que aseguran que fue el propio Milei quien le pidió a Rovira que ordenara a sus senadores cambiar el voto y rechazar el proyecto. “Esto se termina de corroborar por confesión de partes. No era raro que cambiaran el voto. Lo raro hubiese sido que lo mantuvieran, arriesgando la relación con el Presidente.”

“El Gobierno de Milei nunca tuvo voluntad política de sancionar Ficha Limpia. En noviembre pasado, su bloque fue el que tumbó la sesión clave en Diputados. Y después presentó un proyecto paralelo, sin contenido, solo para simular compromiso.”

Para Stolbizer, la clave no está solo en la especulación electoral, como sostienen algunos analistas que creen que Milei prefiere a Cristina Kirchner habilitada para competir y así sostener la polarización. La sospecha se transforma en certeza, sostiene la diputada, cuando se analiza el contexto y los antecedentes. En noviembre del año pasado, la propia bancada de Milei fue responsable de voltear la sesión en Diputados que buscaba avanzar con Ficha Limpia. Más tarde, cuando el proyecto logró finalmente su aprobación en esa cámara gracias a un trabajo de hormiga, Milei presentó un proyecto alternativo que Stolbizer describió como “una pavada, solo para molestar y simular que hacía algo”.

“Los senadores de Cristina ya sabían que perdían. Reunieron a su bloque el mismo día de la sesión porque sabían que estaban los votos para aprobar la ley. Esto los tomó por sorpresa.”

Lo que ahora quedó al descubierto es que el Gobierno nunca tuvo voluntad real de sancionar la ley. Y, más grave aún, según Stolbizer, el sabotaje parlamentario no se trató solamente de una estrategia electoral para sostener en carrera a Cristina Fernández de Kirchner —beneficiaria directa de la falta de una ley como esta— sino de una muestra más de que “la lucha contra la corrupción no forma parte del ideario ni de las prioridades del gobierno de Javier Milei”.

“Se sacaron la careta. A Milei no le interesa la transparencia. No confronta con Cristina, no habla de corrupción, se escuda en el discurso vacío de la casta, pero su gestión está plagada de opacidad y desprolijidades que rozan o cruzan la línea de la corrupción”, remarcó Stolbizer. En esa línea, citó el escándalo del caso LIBRA, el uso abusivo de decretos de necesidad y urgencia, la manipulación de fondos reservados y la transferencia opaca de recursos a la Agencia Federal de Inteligencia.

“Este es un gobierno opaco, que no rinde cuentas, que viola la Constitución y que esconde sus manejos financieros. Lo de Ficha Limpia fue solo la confirmación de una lógica.”

Pero el trasfondo político también tiene nombres propios. Para Stolbizer, la decisión del oficialismo de hacer caer Ficha Limpia también estuvo guiada por una intención mezquina: evitar que la autora del proyecto, Silvia Lospennato —diputada del PRO y candidata en la Ciudad de Buenos Aires— se llevara el mérito político de una ley altamente valorada por la opinión pública. Lospennato compite en la interna porteña con Manuel Adorni, vocero presidencial y figura ascendente de La Libertad Avanza.

Desde ese enfoque, el oficialismo prefirió que se hundiera una norma que tenía respaldo transversal, antes que concederle un triunfo político a una adversaria interna en medio de una campaña en la que cada símbolo cuenta.

La maniobra fue tan burda, dice Stolbizer, que ni siquiera el kirchnerismo la vio venir. “Los senadores de Cristina se daban por perdedores antes de la sesión. Sabían que estaban los votos y que Ficha Limpia podía aprobarse. Fueron tomados por sorpresa, y eso demuestra que esta jugada no fue una alianza táctica con ellos, sino una decisión unilateral del gobierno para garantizar que no hubiera ley”, explicó.

“Yo creo que el Gobierno de Milei está cometiendo hechos de corrupción. Por eso no lucha contra la corrupción: porque sería luchar contra sí mismo. No lo fue nunca.”

Lo que quedó en evidencia, entonces, no es solo un pacto político con Rovira o una traición a la agenda anticorrupción. Para Stolbizer, lo ocurrido con Ficha Limpia es una señal alarmante: “El gobierno no solo no quiere combatir la corrupción, sino que actúa con prácticas propias de los regímenes opacos. Viola la Constitución, abusa del poder y financia operaciones con fondos que no rinden cuentas”.

Ficha Limpia, al final, no fue tumbada por el kirchnerismo. Fue el oficialismo nacional que la dinamitó desde adentro. No por convicción ideológica, sino por cálculo, oportunismo y una necesidad insaciable de controlar todos los réditos políticos. Como concluye Stolbizer: “Esta es una traición a la sociedad. Un cachetazo al reclamo de millones de argentinos que quieren una política decente”.

por R.N.