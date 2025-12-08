Fiscal Stornelli: cómo lo tratan los medios por la Causa Cuadernos

En el mapa de la grieta mediática, Carlos Stornelli ocupa un lugar que refleja la división de las audiencias. Los ejemplos más claros son C5N y LN+.

C5N habla para un público kirchnerista, que ve en el fiscal al emblema de la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner. LN+ se dirige a una audiencia macrista o antikirchnerista, que valora esa misma causa como el gran proceso contra la corrupción K. El tratamiento cambia según la expectativa de ese público.

En C5N han mostrado a Stornelli perseguido por un cronista en la calle, con el zócalo “Fiscal en rebeldía” y la leyenda “El fiscal Stornelli escapa de la Justicia y de C5N”. La escena lo ubica en posición defensiva y sugiere que evita dar explicaciones. El clima visual es de interpelación y denuncia: el periodista lo sigue, el micrófono apunta a su cara, el texto en pantalla ya funciona como acusación. Stornelli aparece como actor sospechado que debe rendir cuentas.

En LN+ el clima es mucho más amigable. El fiscal es un invitado recurrente, en especial en el contexto de la Causa Cuadernos. No hay persecución ni tono inquisidor; explica una investigación compleja y ofrece su versión de los hechos.

C5N refuerza la desconfianza de su audiencia hacia el lawfare y necesita exhibir a Stornelli como figura cuestionada. LN+ refuerza que la Causa Cuadernos destapó un sistema de corrupción kirchnerista. Las imágenes son solo una muestra de cómo la figura de Stornelli se amolda al sesgo de cada pantalla y termina convertida en termómetro de la grieta mediática.

La Causa Cuadernos es un expediente en el que Stornelli quedó asociado a la idea de un fiscal que investiga un sistema de recaudación ilegal que, según su hipótesis, llegaba hasta la cima del poder político. Para un sector, ese rol lo convirtió en garante de la investigación más relevante de la democracia. Para otro, fue el operador que usó expedientes sensibles para tensionar al kirchnerismo. Esa lectura se profundizó cuando, en paralelo a su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, su nombre apareció en escenas del caso D’Alessio, un expediente en el que se investigaba el rol de un pseudoabogado y espía que extorsionaba personas en nombre de Stornelli.

Ambas historias —la arquitectura acusatoria de Cuadernos y las sombras del expediente D’Alessio— se combinan para moldear un personaje que ya no se explica solo por su trabajo como fiscal. Stornelli encarna la manera en que la política lee y usa a la Justicia, y la forma en que los servicios de inteligencia encuentran espacios para operar en esa zona gris. Por eso su biografía se volvió inseparable de la polarización: porque cada causa que lleva su firma alimenta, de un lado y del otro, un relato sobre el poder. En ese cruce se define hoy la pregunta central: si Stornelli es un fiscal atrapado por la grieta o si es una pieza decisiva en su propio engranaje.