"Desnudo te ofrendo mi tesoro": el pasado poeta de Federico Sturzenegger

“Hay que ser valiente para amar, despojado y desnudo te ofrendo mi tesoro abierto de brazos y me arrodillo como ante un pelotón de fusilamiento. Hoy no estás y sólo llanto, tantas lágrimas que llenarían el mar, tantos gritos que despertarían una ciudad, tanto cansancio para que no llegue el dolor. En carne viva alzo mi brazo sangrante, no perdono a la vida, ya sin piel agito mi puño inútilmente. Quiero morir pero no puedo, y pensarte parece ser consuelo, pero simplemente me sigue abriendo desde adentro”.

El que escribe no es otro que Federico Sturzenegger. El poema se titula “Hay que ser valiente para amar”, y originalmente lo publicó en la web de la universidad Torcuato Di Tella, en la que estudió y fue profesor. También hay otro. “Tantos minutos en cada minuto, tiempo loco y circular como mis pensamientos, porque en vos todo termina y en vos todo comienza”, reza el poema titulado “Tiempo”. Es otra de las curiosas aficiones que tiene el economista, como su pasión por “Star Wars”.

por R.N.