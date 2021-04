Jair Bolsonaro se burló de las medidas impuestas por Alberto Fernández

“El Ejército Argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 horas y las 8 horas (sic). Buen día a todos”, tuiteó el presidente brasileño Jair Bolsonaro en referencia a las medidas anunciadas ayer por la noche por el presidente Alberto Fernández para controlar la circulación del virus, en medio de una notable crecida de los contagios.

La diplomacia entre los gobiernos de Brasil y Argentina está decididamente rota. La relación entre ambos mandatarios siempre fue tirante. El apoyo de Alberto Fernández a Lula Da Silva, a quien visitó en la cárcel durante su campaña de 2019, fue el punto inicial de una ruptura que se presagiaba. Y a pesar de algunos intentos por sanear y acercar posiciones, el brasilero siempre funcionó como el ejemplo de lo que el gobierno argentino no desea.

Entre esos aspectos, su inclinación a la derecha, en un gobierno donde los militares cada vez pesan más en el gabinete, y son la principal fuerza que detenta el presidente. Quien acostumbrado a escuchar esos argumentos, los usó ahora en contra del gobierno argentino, que recurre a las fuerzas de seguridad y al toque de queda para hacer cumplir las nuevas normas, ante la sospecha de que buena parte de la sociedad los desafíe.

Alberto Fernández intentó aclarar que la prohibición para que la población circule durante casi la mitad del día no podía encuadrarse dentro de un toque de queda. “Habría que explicarle un poco a Jair Bolsonaro cómo funciona la Constitución”, señaló el presidente argentino, quien después de varios días de convalecencia tras contraer coronavirus fue dado de alta ayer miércoles.

“En Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior... yo tengo una gran valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, que han colaborado de un modo magnífico en la pandemia; ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender”, remarcó el presidente.

Para Jair Bolsonaro, las medidas impuestas por los estados que optan por cuarentenas duras frente a la segunda ola son “una dictadura”, comparable según el presidente brasilero con “el régimen” de Nicolás Maduro en Venezuela.“Ustedes aquí también están viviendo en Brasil una experiencia que parece un poco una dictadura, con esa política de quédese en casa”, aseguró el mandatario brasileño frente a las medidas.“Brasil no se va a convertir en una Venezuela, tengan la seguridad de eso”, agregó.

“Tengo el poder para obligar a un ‘lockdown’ en todo Brasil, con solo utilizar mi pluma, pero no se hará. Nuestro Ejército nunca saldrá a la calle para obligarlos a quedarse en casa ¡nunca!. Nuestro ejército (no hará) nada en contra de su libertad individual”, enfatizó el presidente brasilero.

