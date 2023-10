Jorge Macri sobre el Yategate: "En la Argentina hemos roto el ejemplo"

“Creo que no hay ningún beneficio y si salpica a todo el mundo. Javier Milei también es diputados. Todos los que integran su espacio tienen experiencia en la política", apuntó Jorge Macri sobre el Yategate, el escándalo que obligó a Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora y Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires a la renuncia.

El caso, que ha motivado una decena de denuncias contra el barón del conurbano, su ex esposa Jesica Cirio y su compañera de vacaciones Sofia Clerici, impacta en medio de la campaña y genera indignación en el electorado y el periodismo: generó esta semana un cruce televisivo entre Joaquín "Pollo" Álvarez y su compañera de "Poco Correctos" (El Trece), María Belén Ludueña.

"En lo personal, los odios a todos, me da lo mismo", expresó Álvarez sobre el lujoso viaje en yate por Marbella de Insaurralde y Clerici, al que comparó con la fiesta en la Quinta de Olivos en plena pandemia por coronavirus en 2020. "Yo soy la mujer de un político, pero acá vengo a informar, soy periodista. Me parece que no todos son lo mismo, pero no vengo acá a defender a mi marido porque no necesita que me ponga a hablar de esto", se plantó Ludueña en respuesta. "Está bien, tenés razón. Nunca nada todos son lo mismo. Es una generalización mía", le respondió el conductor.

"Belén salta por lo mismo que dice el Pollo Alvarez. Las generalizaciones no son y buenas. Así como el prejuicio es malo. Esos lugares comunes ayudan mucho a los que no hacen las cosas bien, pero también es entendible el enojo y el golpear en la mesa. El voto a Milei tiene que ver con eso, con la lógica de que estoy harto y me expreso de esta manera. Pero yo nunca me enojo con el votante. Nuestro desafío es explicar que tenemos la capacidad de encontrar un equilibrio entre esa rebeldía de no permitir que esas cosas pasen, pero también tener experiencia en que las cosas funcionen. Yo tengo años de política, he transformado muchas cosas y claramente no soy como algunos de los que han tenido sus escándalos”, opinó Macri en El Disparador (Delta 90.3).

Y siguió: “Es mucho lo de Martín Insaurralde. Hay dos planos para analizar en todo esto. Primero, si tenes o no la plata para darte esos lujos, pero aunque la tuvieras, hay que sintonzar con el momento, que creo que los que tenemos una responsabilidad publica tenemos que ser conscientes. Y la cosa de ostentar no me gusta como estilo de vida, y eso que tuve una familia que me dio todo”.

“Yo entiendo que la gente también esta re podrida, porque si los que más poder tienen hacen lo que quieren, entonces destrozas el ejemplo. Y una sociedad, igual que una familia, un equipo, gira en torno al ejemplo. En la Argentina hemos roto el ejemplo, entonces entiendo que la sociedad tenga ganas de soltar Se perdió el sentido común, o no se ejerce o no se respeta, o se asume que la libertad es un bien que lo ejerzo a costa de los demás. Y la libertad nos impone a respetar los derechos de los demás también”, agregó en referencia al voto que capitaliza Javier Milei.

El candidato a Jefe de Gobierno señaló que la política debe recuperar la autocrítica para corregirse. “Yo me tuve que criticar varias veces a mi mismo en Vicente López. El gestionar supone ponerte en crisis todo el tiempo, preguntarme ¿lo que hice hasta ahora sirvió?”, marcó Macri. Y señaló los que serían ejes de un eventual gobierno en la Ciudad: “Tenemos que recuperar el orden, la posibilidad de circular, tiene que estar más limpia la ciudad. Tenemos que generar mas espacios verdes, creo que la recuperación de la costa es algo que me funciono muy bien en Vicente Lopez, y va a ser un plus inmenso para esta ciudad. Creo que a los porteños les vendría bien tener ese lugar de remanso y tranquilidad”.

“La gente debería votarme porque soy un apasionado de la gestión, me enamoro de resolver problemas. La gestión te obliga es estar resolviendo problemas nuevos, históricos, y cada vez que mejoras algo, hay un problema nuevo. Me gusta trabajar sobre la demanda permanente, tengo experiencia y ganas de seguir mejorando esta ciudad. Busco ideas en el mundo para traerla a la ciudad", concluyó.

por R.N.