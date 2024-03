José Luis Espert pidió "bala" para los narcotraficantes

“Para el delincuente es cárcel o bala, no es puerta giratoria. Al narco en Rosario hay que matarlo y urgente, si no van a tomar el conurbano también.”, manifestó José Luis Espert en una entrevista radial, para El Disparador en FM Delta 90.3, y agregó: “Para el narco no tiene que haber derechos humanos. El derecho humano tiene que ser para el inocente”.

El legislador liberal, recientemente sumado a las huestes de La Libertad Avanza, ofreció al programa radial un pantallazo sobre los problemas coyunturales del país. “Me solidarizo con la gente de La Matanza que sufre las inundaciones”, comentó Espert, y añadió: “La política se trata de una transacción. El pueblo vota y paga impuestos para que los políticos le den lo que necesita. No puede ser que Fernando Espinoza y Axel Kicillof se caguen en la gente así. Que la gente no pague un puto impuesto, porque el intendente no sirve para nada”.

Por otro lado, haciendo referencia a la sesión del Senado, Espert dijo: “Dependiendo del resultado de mañana, veremos quiénes están a favor de cambiar las cosas y evitar una Venezuela y quiénes quieren seguir manteniendo un sistema que nos ha empobrecido y ser Venezuela”. La comparación con el país caribeño coincide con las últimas declaraciones del mandatario Nicolás Maduro.

El presidente venezolano comunicó la prohibición de circulación de aviones con bandera argentina en el espacio aéreo venezolano y la calificó al gobierno de Javier Milei de “neonazis”. “Milei es un constructo, es una elaboración del sionismo y del trumpismo para ensayar un proyecto de colonización de un país tan importante y tan grande como nuestra hermana Argentina”, destacó el gobernante bolivariano. En el reportaje, el fundador de Avanza Libertad concluyó: “Para aquellos que quieren poner piedras en el camino, acá estamos precalentando para un gran partido”.

por R.N.