Vicepresidentes díscolos: 6 enfrentamientos históricos

En la Cámara Alta, Victoria Villarruel habilitó el tratamiento del mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Y puso sobre la mesa la hasta ahora chimentada interna entre Javier Milei y la vicepresidenta. “En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, decía el comunicado de la Oficina del Presidente.

Antes, trolls vinculados a La Libertad Avanza apuntaron contra la decisión de la vicepresidenta. "El DNU será una 125 silenciosa. No queden pegados a esto… los senadores que lo van a voltear no podrán caminar por la calle", fue el posteo que fue convalidado con un like del mismo Javier Milei. El posteo hacía referencia a uno de los hechos más recordados del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el vicepresidente Julio Cobos voto en contra de la medida impulsada por su propio gobierno, en detrimento del sector agro exportador, y diseñada por el ministro de Economía de ese entonces, Martín Lousteau.

Y el enfrentamiento en el seno libertario rememora hoy otros conflictos internos que tuvieron los presidentes con sus vicepresidentes. Carlos Menem y Eduardo Duhalde (1989-1995), Fernando De la Rúa y Carlos Álvarez (2000-2001), Néstor Kirchner y Daniel Scioli (2003-2007), Cristina Kirchner y Julio Cobos (2007-2011) y, finalmente, Alberto Fernández y Cristina Kirchner (2019-2023).

Carlos Menem - Eduardo Duhalde

El conflicto entre el presidente Carlos Menem y el vicepresidente Eduardo Duhalde fue uno de los episodios más destacados y turbulentos en la política argentina de finales del siglo XX. En el trasfondo de este enfrentamiento se encontraban diferencias ideológicas y estratégicas dentro del Partido Justicialista (PJ). Menem, líder carismático y pragmático, asumió la presidencia en 1989 con un enfoque neoliberal en materia económica y una política exterior que buscaba la apertura hacia el mundo y la integración regional.

Duhalde representaba una facción más tradicional del peronismo, con raíces más arraigadas en el movimiento obrero y una visión más nacionalista y proteccionista en lo económico. La decisión del vicepresidente de presentarse como gobernador de la provincia de Buenos Aires acrecentó el conflicto entre ambos. Esto se hizo mucho más evidente a medida que avanzaba el segundo mandato presidencial del riojano.

Duhalde comenzó a expresar públicamente su desacuerdo con ciertas políticas del gobierno, especialmente en lo que respecta a la privatización de empresas estatales y las políticas de ajuste estructural impulsadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este desacuerdo se convirtió en un abierto enfrentamiento político cuando el bonaerense anunció su intención de postularse como candidato presidencial para las elecciones de 1999. Menem acordó con la oposición y le abrió el camino a Fernando De la Rúa. .

Fernando De la Rúa - Carlos Álvarez

Fernando De la Rúa asumió la presidencia, con Carlos “Chacho” Álvarez como vicepresidente, en diciembre de 1999, con la promesa de llevar al país por un camino de estabilidad económica y reformas institucionales. Sin embargo, su presidencia se vio rápidamente desafiada por una crisis económica y social que se profundizó, con altos niveles de desempleo, recesión y una deuda pública insostenible.

El ex alcalde porteño formaba parte de una coalición de gobierno conocida como la Alianza, que incluía a varios partidos políticos, entre ellos, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO) liderado por Chacho Álvarez. Los desacuerdos entre el presidente y el vice surgieron principalmente en respuesta a la gestión de la crisis económica y a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno para intentar estabilizar la situación.

Además, Álvarez expresó públicamente su insatisfacción, lo que exacerbó las tensiones dentro del gobierno y debilitó la Alianza. Finalmente el vicepresidente optó por renunciar a su cargo, potenciando la crisis que culminó en estallido y con la renuncia de De la Rúa, en diciembre del 2001.

Néstor Kirchner - Daniel Scioli

El conflicto entre Kirchner y Scioli tuvo múltiples facetas, pero estuvo en gran medida relacionado con diferencias ideológicas y estratégicas, así como con disputas de poder dentro del oficialismo. El ex gobernador santacrúceño asumió la presidencia en 2003, en un momento de profunda crisis económica y social, y su mandato se caracterizó por una serie de políticas progresistas destinadas a enfrentar la desigualdad y promover la justicia social. Scioli, que venía del menemismo y ostenta un perfil más centrista, había sido elegido como el vicepresidente de la fórmula.

Kirchner abogaba por un enfoque más confrontativo con los sectores económicos dominantes y una mayor intervención del Estado en la economía, mientras que Scioli adoptaba una postura más conciliadora y pragmática, buscando un equilibrio entre la promoción del crecimiento económico. El primer incidente se registró luego de que la Cámara de Diputados aprobara la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia debida.

El ex motonaúta dejó trascender su malestar con aquella medida, a la que consideró una "clara señal de inseguridad jurídica". Pocos días después, ante los empresarios más influyentes reunidos en el Coloquio de IDEA, Scioli anunció que en 90 días habría aumentos de tarifas, mientras Kirchner mantenía un estricto silencio. No había pasado ni una semana cuando el vicepresidente recibió su castigo: el desplazamiento de toda su gente de la Secretaría de Turismo.

Cristina Kirchner - Julio Cobos

La resolución 125 fue una medida propuesta por el gobierno del Frente para la Victoria en 2008 para establecer un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de productos agrícolas, particularmente la soja. El objetivo de esta medida era aumentar los ingresos fiscales del Estado y redistribuir la riqueza en un momento de altos precios internacionales de los commodities agrícolas. Diseñada por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la propuesta chocó: y el vicepresidente Julio Cobos tuvo la última palabra en el Senado.

Con fuertes críticas por parte del sector agropecuario argentino, que argumentaba que las retenciones móviles afectarían negativamente a los productores y al interior del país, la presión social inclinó a Cobos. El enfrentamiento entre Kirchner y el vicepresidente radical llegó a su punto más álgido y desde entonces se lo excluyó por el resto de la gestión.

Alberto Fernández - Cristina Kirchner

Muchos auguraban que esta relación no iba a terminar bien. El mismo Alberto Fernández, dio a conocer como la ex canciller alemana Angela Merkel le transmitió su suspicacia al mandatario argentino, en un encuentro privado, sobre el vínculo político entre ambos. Coronado candidato del Frente de Todos mediante un tuit de Cristina Kirchner, el ex Jefe de Gabinete llegó a la presidencia de la Nación de la mano de su propia vicepresidenta. Hecho que condicionaría e implosionaría luego la gestión.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la política económica, con la relación con el Fondo Monetario Internacional como principal batalla. El apoyo de Fernández a las medidas del ministro de Economía Martin Guzmán, en detrimento de la opinión de Cristina Kirchner, generó una grieta entre ambos que luego se ampliaría notablemente.

