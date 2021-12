Juan Pablo "Pata" Medina: "Esto ni siquiera ocurría durante la dictadura militar"

“Sentí miedo por mi familia, por mi esposa, por mis hijos y mi nieto. Esto ni siquiera ocurría en el tiempo de la dictadura militar. En democracia nunca pensé que podría juntarse esta gente diabólica planificando, asesorando para llevarme preso como lo hicieron”, expresó Juan Pablo "Pata" Medina, el dirigente sindical de UOCRA La Plata, tras los videos en los que el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas presidía una reunión en la que se hablaba de impulsar causas penales contra sindicalistas.

"Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se escucha decir a Villegas en el video registrado por agentes de la AFI durante la reunión de la que participaron también el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, el ex subsecretario de Justicia de PBA, Adrián Grassi, y el senador provincial Juan Pablo Allan, entre otros.

“Hasta ahora, ni la justicia provincial ni la justicia federal van a poder comprobar absolutamente nada porque no tengo nada que esconder. Fui difamado por muchos medios, por empresarios y algunos políticos, abandonado totalmente por el supuesto sindicalismo argentino que tenemos. Lograron lo que ellos querían, meterle miedo a los dirigentes sindicales, a la juventud que le interesa a la política”, agregó el "Pata" Medina en diálogo con Wake Up (Delta 90.3).

“Es un retroceso para la democracia. Fue una mesa diabólica y se tienen que hacer cargo, se tienen que presentar a la justica y que la justicia aplique justicia. El Ministerio de Trabajo es una herramienta que tiene que favorecer a los que menos tienen, y en este caso Villegas hizo todo lo contrario en la provincia”, siguió el sindicalista que apuntó contra la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“Antes que me armaran la causa, yo estuve reunido con la gobernadora María Eugenia Vidal. Ella me decía que no la llame señora gobernadora, que la tutee, que le diga Eugenia. Un mes después decía que yo era el mafioso, el tira bombas. No llegué a entender a esas cosas", refirió Medina.

Desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conduce la interventora Cristina Camaño, se presentó una denuncia contra funcionarios del equipo de la ex gobernadora: quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Para Camaño, prueban que existió una "mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal".

por R.N.