El descargo de Julia Mengolini tras el informe que tuiteó Cristina Kirchner

La periodista Julia Mengolini locutó el video que la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió en Twitter explicando las presuntas fallas de la investigación sobre su magnicidio. De acuerdo al video, la investigación llevada cabo por la jueza María Eugenia Capuchetti tiene varios fallas, entre los que se encuentran no haber indagado en los vínculos políticos de su atacante, ni en los indicios que involucrarìan al diputado PRO Gerardo Milman en el intento de magnicidio.

Por prestar su voz a dicho video, Mengolini fue criticada, y usó su cuenta de Twitter para realizar el descargo. “Le puse la voz al video de Cristina. No cobré por hacerlo. Hay algo que muchos de acá no conocen y se llama “convicciones”. Además no es un video de campaña porque yo no pertenezco a ningún espacio político. Es en defensa de la Democracia, de la República y de la Vicepresidenta”, escribió Mengolini, quien agregó que quienes la critican “hablan de cualquier cosa porque no pueden refutar uno sólo de los hechos y datos del video. Es solo información bien ordenada. Los que tienen el culo sucio son los que niegan la gravedad del atentado”.

Le puse la voz al video de Cristina. No cobré por hacerlo. Hay algo que muchos de acá no conocen y se llama “convicciones”. Además no es un video de campaña porque yo no pertenezco a ningún espacio político. Es en defensa de la Democracia, de la República y de la Vicepresidenta. — Julia Mengolini (@juliamengo) November 10, 2022

Tanto en Twitter como en su cuenta de Instagram, Mengolini recibió el respaldo de políticos, periodistas y actores, entre quienes se encontraba Diego Brancatelli. “En serio hay que explicar quien le pone la voz en off un video?? Y si cobrás por eso cuál es? Si es tu trabajo de última”, le comentó Brancatelli a Mengolini en la cuenta de Instagram de la misma. Los actores Jean Pierre Noher y Guillermo Pfening sumaron su apoyo a Mengolini en redes. “Qué paciencia que tenés que tener!”, comentó este último. El dibujante Tute también estuvo dentro del grupo de personalidades que apoyaron a Mengolini.

El video locutado por Mengolini había sido utilizado por Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter para apoyar el pedido de recusación para la jueza María Eugenia Capucetti de la causa. “Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”, tuiteó la vicepresidenta.

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

De acuerdo al video, un testigo le habría contado a Capuchetti que Gerardo Milman ya sabía del intento de magnicidio dos días antes de que ocurriera. "Cuando la maten yo estoy camino a la costa", habría dicho Milman en diálogo con sus dos asesoras en el bar Casablanca, cerca de Congreso. O al menos eso afirma haber escuchado el testigo. Capuchetti no citó a Milan aun. Según el video que compartió Cristina Kirchner, Capuchetti estaría “boicoteando” la investigación.

“Nuevamente, y como ya es costumbre por parte del kirchnerismo, montan relatos infundados para atacar a miembros de la oposición, de la prensa independiente y cualquier institución que no forme parte de su estructura de poder”, se leyó en la respuesta vía comunicado de prensa del bloque de diputados del PRO.





por R.N.