El gobierno de Axel Kicillof descarta anular las PASO en la provincia

El gobierno de Axel Kicillof afirma que las PASO siguen vigentes en la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmó Carlos Bianco, su Jefe de Asesores, en diálogo con FM Delta. A su vez, Bianco opinó que la posibilidad de eliminar las PASO es un debate que se da “en todo el arco político”, y a que a pesar de que no ve posible que el sistema se modifique en Buenos Aires, “es entendible que se pueden modificar los sistemas electorales, que son dinámicos y que se amoldan a las distintas coyunturas”.

“Algunos plantean argumentos más económicos, yo siempre lo que sea cualquier instrumento que fortalezca el sistema democrático lo pienso como una inversión más que como un gasto”, dijo Bianco, en referencia a las posiciones a favor y en contra de la suspensión de las PASO. Así mismo, aseguró que el Frente de Todos “no tiene una decisión tomada de manera conjunta”.

“En la provincia vamos a esperar a las decisiones nacionales, porque la fecha de nuestra PASO está atada a las nacionales. Si se derogan las PASO en la nación, no se caerían en la provincia, hay que sacar una ley”, explicó Bianco. Aunque aun no existe una definición final, la derogación de las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias es una posibilidad cada vez más lejana: no hay acuerdo interno dentro del kirchnerismo, y en los últimos días un grupo de diputados oficialistas, que respondían al gobernador riojano Ricardo Quintela, decidió dar de baja su proyecto para eliminar las primarias. Solo quedaría en pie la iniciativa del diputado Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro.

Durante la entrevista, Bianco deslizó la posibilidad de que Axel Kicillof pueda llegar a ir por la reelección: “Cuando hay un integrante del ejecutivo que tiene la posibilidad de reelegir y hace un buen gobierno, lo más lógico es que vaya a la reelección, en cualquier nivel político. Después lo define de la misma forma, a través del consenso, debate y de la estrategia electoral que tenga nuestro bloque. La gestión de Axel Kicillof fue muy buena en la Provincia de Buenos Aires”, dijo Bianco.

Si bien no dio ninguna definición, Bianco deslizó la posibilidad de que Axel Kicillof vaya por la reelección en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, también aprovechó la entrevista para cuestionar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a la gestión de la Ciudad. Si bien afirmó que “no hay ninguna voluntad de bajarle el precio”, el funcionario dijo que “muchas veces hay una apropiación política de todo lo bueno que tiene cualquier capital de cualquier país pero para usufructo de un sector.”

“Muchas veces quieren hacer parecer que se trata de una provincia y no lo es, no tiene ni siquiera una división política propia. Forma parte del territorio de la Provincia de Buenos Aires, en un territorio que fue cedido para convertirse en la capital de todos los argentinos. Muchas veces se escuchan declaraciones de legisladores de la capital federal decir que “no quieren que les vayan a usar sus hospitales”, como si los hubiera construido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero los construyó el Estado Nacional. Nunca tienen en cuenta toda la riqueza que proviene de la Provincia de Buenos Aires y que termina usufructuando la Capital Federal”, señaló Bianco.

En relación a quién será el candidato del kirchnerismo de cara a las Elecciones 2023, Bianco declaró que aún no se sabe, pero que todos en su espacio tienen muy en claro que “la conducción del movimiento nacional justicialista la tiene Cristina Fernández de Kirchner, por ahí va la discusión y por ese lado van a venir las principales definiciones.”

por R.N.