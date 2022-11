Luis D'Elía acusó a Máximo Kirchner de "hacer petardismos"

El dirigente social Luis D’Elia cuestionó al diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, días después de que este último lanzara varias críticas contra la gestión del presidente Alberto Fernández durante el cierre el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

“Las jugadas grandes de Máximo Kirchner son sabotear el clima electoral, hacer petardismos todo el tiempo. Él se tiene que hacer cargo de que tuvimos una disparada inflacionaria porque Cristina Fernández de Kirchner decidió pegarle un tiro a Martín Guzmán. Íbamos camino a tener 3,5% de inflación en agosto y paritarias al 60%, pero Cristina se encaprichó y saboteó el clima de estabilidad por un año y terminamos en esto”, dijo D’Elia a Delta 90.3, respaldando al primer mandatario.

D’Elia aseguró que la conducta del diputado no guarda relación con “los manuales ejercidos por Néstor (Kirchner)” y criticó su posicionamiento respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Máximo Kirchner se va de la presidencia del Frente de Todos en discrepancia por el acuerdo con el FMI. Si vamos a los manuales del kirchnerismo, el primero que acordó con el fondo, 2 años antes de pagar enteramente lo que se debía, fue Nestor Kirchner”, recordó el dirigente.

Además, D’Elia secundó a Aníbal Fernández en sus criticas contra Máximo Kirchner. Luego del plenario del PJ, en el que el diputado había calificado al presidente de “aventurero”, el ministro de Seguridad dio a entender que Kirchner cree que "se las sabe todas" y que "nosotros somos unos boludos". “Que Máximo Kirchner haya salido a decir que Alberto Fernández es un aventurero y que no haya PASO para que él pueda armar con sus amiguitos la lista de candidatos, le molesto a todo el Frente de Todos. Los trata a todos de boludos, Aníbal Fernández tiene razón”, dijo D’Elia.

Para D’Elia, empiezan a aparecer “debates profundos” en el Frente de Todos, y acusó a La Cámpora de ser un mal reemplazo al kirchnerismo fundacional luego de la muerte de Néstor Kirchner. “Pertenecen a un sistema que no tiene nada que ver a con como se dio la construcción del kirchnerismo, que pertenece al pueblo argentino, a sus trabajadores y a la clase media, no es propiedad de la familia Kirchner. Es una construcción que hay que respetar, lo borraron del mapa y apareció un montón de gente que no sabemos de dónde salió.”, apuntó el dirigente, quien cargó contra La Cámpora y criticó su “fanatismo y ausencia de debate”.

D’Elia explicó que además el cruce con el ministro del Interior, Wado de Pedro, y criticó su actuación respecto al debate por la suspensión de las PASO. “Cuando Alberto Fernández dice que no va a alentar la desaparición de las PASO y su Ministro del Interior plantea y propone en las cámaras un proyecto que colisiona con esta mirada, corresponde que este ministro renuncie. Dije esto y me bloqueo en Twitter, tiene una conducta intolerante, no se banca el debate”, sentenció el dirigente.