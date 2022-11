Quién es la Miss Argentina contra la que apunto Cristina Kirchner

"Pusieron a conducir la escuela de inteligencia a una Miss Argentina, mira vos, así estamos", lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner en referencia a Carolina Gómez Mónaco, Miss Argentina en 2012, quien ocupó durante el macrismo el cargo de directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad.

El organismo forma parte del Sistema de Inteligencia Nacional, donde es una de las áreas más importantes: la Escuela de Inteligencia tiene la función de formar espías que investiguen peligrosas bandas y organizaciones criminales trasnacionales "que podrían afectar la seguridad interior y a los miembros de inteligencia criminal de todas las fuerzas federales de seguridad y de las fuerzas provinciales", explican desde el organismo.

Gómez Mónaco, a quien Cristina Kirchner comparó con una "Chica Bond", es colaboradora Gerardo Millman, y una de las testigos en la investigación que vincula al ladero de Patricia Bullrich con el intento de asesinato de la vicepresidenta: un testigo habría escuchado una charla en un bar en la que el diputado PRO habría dicho: "Cuando la maten yo estoy camino a la Costa". Algo que Millman calificó como "una operación berreta".

Para Cristina Kirchner, lo berreta es la justicia. “Estoy resignada a que la justica no investigue, porque me quieren de acusada, no de víctima”, aseguró la vicepresidenta sobre la causa que sigue a los implicados en el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre pasado. "Yo también lo vi por televisión", contó CFK a "dos meses y tres días" del hecho. "Dicen los psiquiatras que así es mejor. Que cuando te martillan en la cabeza el trauma acompaña toda la vida. No puedo parar de imaginar qué hubiese pasado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos", agregó la vicepresidenta con la voz entrecortada.

"La conclusión es que esos presuntos indignados e indignadas que agredían era gente pagada por empresarios que se identificaron con el ex gobierno, un funcionario que endeudo a la Argentina. Al final no eran gente indignada con la política, eran pagados, córtenla con la mentira, si a uno le encontraron 50 mil dólares en un allanamiento", remató en relación a Luis Caputo y sus hermanos.

por R.N.