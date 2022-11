VIDEO: Patricia Bullrich disparó contra Sergio Massa

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó un video criticando al ministro de Economía Sergio Massa por el pase a planta permanente de 11 mil empleados públicos. “Parece que, para algunos, mejor que hacer, es decir. Mejor que realizar, es prometer”, decía el tuit de la referente de Juntos por el Cambio, parodiando la famosa frase Juan Domingo Perón: "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar."

En el video, acompañado por una música circense, pueden verse capturas de dos notas periodísticas contrapuestas. La primera corresponde a La Nación del 3 de agosto y titula: “Massa confirmó que rige el congelamiento de la planta del Estado Nacional”. Sin embargo el video muestra después un titular de Infobae del 2 de noviembre, donde se informa que el gobierno nacional oficializó el pase a planta permanente de 11 mil empleados públicos. El tape cierra con una imagen de Sergio Massa riendo.

El video hace alusión a la noticia reciente, contra las promesas del oficialismo y el actual ministro de Economía, de que el gobierno no incorporaría más empleados. Pero a través de una publicación en el Boletín Oficial se oficializó la incorporación de 11.172 empleados públicos a planta permanente esta semana.

El diputado por el PRO, Hernán Lombardi, también criticó esta decisión en el programa "Todo Noticias" (TN). Sin embargo, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, desmintió esto en declaraciones a Radio Nacional, afirmando que “no es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado”. “La decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria”.

La funcionaria aclaró que la norma autoriza el llamado a concurso de esos 11.172 cargos, dando la posibilidad de concursar para regularizar la situación de gente que trabaja en el Estado desde hace décadas.

“La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso”, detalló Castellani, quien también contestó a las críticas de Lombardi en un tuit donde detallaba los pormenores de la decisión del gobierno.

Con respecto a los dichos del diputado Lombardi en @todonoticias

1) La DA 1086 establece explicitamente que los cargos que se concursan NO pueden ser reemplazados por nuevas designaciones transitorias, por ende NO se incrementa la dotación. — Ana Castellani💚☀️ (@AnaCastellani1) November 3, 2022

Según declaraciones que el secretario adjunto del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, había hecho a fines de septiembre, esta decisión formaba parte de un acuerdo con el Ejecutivo para un aumento en la paritaria del sector y que se incluía también el pase a planta permanente de esas 11 mil personas.