Jorge Macri: la manzana de la discordia en la interna Pro

El larretismo pasó del enojo con Jorge Macri a la reconciliación con recelo. Sostienen que le abrieron las puertas para competir por la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires y coqueteo con Patricia Bullrich. Dicen que se lo hicieron saber, que el ex intendente de Vicente López dio sus explicaciones, y que el tema se dio por cerrado.

Excluido de los actos y fotos de la gestión porteña por una semana, Jorge Macri se mostró finalmente con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D' Alessandro: “Ya lo perdonaron, pero se activó internamente el plan Quirós”, advierten cerca del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en referencia al ministro de Salud.

La estrategia del porteño, eventual candidato presidencial, es tener tres dos o tres formulas en paralelo que se coman la mayor parte del espectro de votos. Soledad Acuña, ministra de Educación, acompañaría con Martín Lousteau: ella tiene la voluntad de ser candidata pero la fórmula con el radical la potencia, a la par que él gana una halcona con experiencia en la Ciudad.

"Lo de halcones o palomas me parece una simplificación. Haber sido intendente de Vicente López cuando era el único intendente del PRO en la provincia de Buenos Aires, me preparó de resistencia. Me veo lo suficientemente halcón para defender la Ciudad de Buenos Aires y lo suficiente paloma para buscar acuerdos cuando hace falta", contestó Jorge Macri en diálogo con Wake Up (Delta 90.3).

Lo cierto es que el actual ministro de gobierno tiene un mayor respaldo hoy de los halcones, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, y secundados por Cristian Ritondo (el jefe de la bancada Pro en Diputados), Waldo Wolff (que podría ser su vice), Gerardo Millman, y los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Soledad Martínez (Vicente López), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Barroso (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino), entre otros apoyos que el entorno de Jorge Macri salió a difundir.

"Nosotros tenemos que tener mucho equilibrio para mantener la unidad de Junto por el Cambio, con menos nivel de peleas hacia fuera. Creo que tenemos que bajar el nivel del conflicto por la gente, que está harta de las peleas de políticos. Tenemos la responsabilidad de que la gente no nos ponga a todos en la misma bolsa", marcó el ex intendente bonaerense, decidido a competir ahora por la Ciudad.

"Voy a trabajar para que el PRO siga gobernando la Ciudad de Buenos Aires" , insiste Macri, que esperaba poder ser el candidato de unidad del Pro en territorio porteño, una instancia que no está descartada, aunque lo más probable es que tenga competidores: Soledad Acuña y Fernán Quirós, que esta semana cosechó el respaldo de Lilita Carrió, en medio de una interna picante.

"Tenemos que ser cuidadosos con los extremos porque cuando levantamos el tono, y nos encrispamos, la gente nos mira y piensa que ese es el camino y resuelven las cosas de manera violenta", concluyó Macri en giro al centro. Un balance entre paloma y halcón para buscar satisfacer a todo el arco interno, pero también de los votantes porteños.

“Yo no sé cuántos candidatos hay hoy en día, y no soy quién para cercenarle la posibilidad a nadie. Yo estoy trabajando con Jorge Macri para que sea el candidato del Pro. Tenemos apetencias de gobernar el país, pero lo que no podemos hacerlo descuidando el distrito en el que nacimos por antonomasia. Para eso tenemos que tener un solo candidato del Pro, y tiene que ser el mejor. Es discutible y opinable, yo sé dónde estoy parado, yo era candidato a jefe de gobierno, y la verdad que entendí que no solamente Jorge Macri es mejor, sino que es el mejor candidato que tenemos”, sumó Waldo Wolff.

Lo cierto es que Jorge Macri, que recaló como ministro porteño tras evitar la competencia con Diego Santilli (en un acuerdo con el larretismo) en la provincia de Buenos Aires, y se encaminaba a ser el candidato de unidad para el Pro, hoy se ve convertido en manzana de la discordia, como aquella joya que terminaría mitológicamente llevando a la Guerra de Troya, un eufemismo para el quid de una discusión que en el Pro muestra la división de opiniones.