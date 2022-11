La denuncia de un Felipe Miguel fake que confundió a Juan Acosta

Luego del conflicto entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, los tuiteros interpretaron el hecho con humor. Así lo hizo la cuenta fake @realPhillipMike, en alusión a Miguel, que exponenció una respuesta a la ex ministra de Seguridad en chiste: “Instruí a mi abogado a iniciar acciones contra @PatoBullrich por daño emocional agravado y delitos de lesa humanidad. Hace una semana que temo por mi integridad física y espiritual. No puedo vivir con este miedo, con pensar que tal vez me muero”.

La cuenta que clona con humor a Felipe Miguel, continuó dando detalles sobre su “denuncia”, en un hilo que si bien suscitó muchas risas, también confundió a algunas personas. Por ejemplo, al humorista Juan Acosta, reconocido partidario del PRO, que preguntó “es fake?”. Y no fue el único: muchas personas entraron en la duda, alegando en sus comentarios lo difícil que es distinguir lo cierto de lo falso en un contexto político tan caldeado.

Otro hecho a destacar en el hilo fake fue la intervención del periodista Tomás Mendez, despedido de C5N por impulsar un escrache frente al domicilio de Patricia Bullrich, quien señaló que Felipe Miguel debería tener precaución en su enfrentamiento con Bullrich. “Sabrá Felipe Miguel realmente quién es Patricia Bullrich? Una mujer que en su adolescencia ya ponía bombas en San Isidro y donde le ordenaran sus jefes. Sabrá Felipe Miguel de todas sus conexiones? Yo le creo que es capaz de romperle la cara y mucho más…”, comentó el periodista.

El orígen

El conflicto al que el chiste hace alusión se desprende del cruce entre Bullrich y Miguel durante la presentación de “Para qué”, el nuevo libro del ex presidente Mauricio Macri. “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso”, amenazó Bullrich al funcionario porteño, quien primero se lo tomó en chiste y luego se dio cuenta de que se trataba de algo en serio.

Un capítulo más en la interna PRO: Bullrich es la gran referente de los “halcones”, el ala más dura del partido amarillo, mientras que Miguel, ladero de Horacio Rodriguez Larreta, se ubica en la vereda de en frente, el espectro más dialoguista que hoy se acerca a Martín Lousteu y los radicales (otro motivo reciente de pelea al restarle apoyo a la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad). Tanto Bullrich como Larreta son los potenciales candidatos para competir en una interna partidaria para las elecciones de 2023.

“Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, marcó Miguel en una entrevista concedida a Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, agregó.

El origen de la pelea entre ambos surgió en agosto, cuando Bullrich criticó que Rodriguez Larreta quitara las vallas en las calles de Recoleta que impedían el paso de los militantes que se manifestaban en favor de Cristina Kirchner. En esa ocasión, Bullrich calificó dicha actitud como “tibieza”, y Miguel declaró que los dichos de la presidenta del PRO “fueron funcionales al kirchnerismo”.

A ciontinuación, también en Mitre, Bullrich aclaró que no va a pedir disculpas, y contestó que “mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que ha sido claramente antikirchnerista le digan que es funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente”, concluyó.