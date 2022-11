VIDEO: Qué dijo la hija del "Coco" Basile tras ser liberada de prisión

Luego de pasar doce días presa, Sabrina Basile quedó en libertad por decisión de la Cámara Federal Porteña. La decisión de su liberación radica en que los magistrados consideraron que no había peligro procesal. Sin embargo, Basile aún continúa implicada en la investigación que la justicia lleva adelante sobre Revolución Federal, la agrupación que encabezó escraches violentos contra miembros y referentes del Frente de Todos y de la cual Basile forma parte. También fueron liberados Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, dos integrantes de la agrupación, debido a que no se encontraron elementos objetivos que evidencien que pueden entorpecer la investigación o escapar.

Mirá el video con la palabra de Sabrina Basile:

“Hola amigos, buen día. Quiero agradecer mucho a todos por todo el apoyo y la energía positiva que me mandaron. Me sentí muy respaldada, lo sentí de verdad. Recibí un montón de mensajes, estoy tratando de leerlos a todos, incluso las notificaciones en redes sociales. Por ahí no les puedo contestar a todos porque se me pasó alguno, pero voy a tratar de contestar. Les mando un beso grande. Estoy en casa ya liberada, con mis gatitos, con mis plantas, retomando mi vida”, dijo Sabrina Basile en el video.

Sabrina Basile había sido detenida el jueves 20 de octubre, junto a los otros tres miembros de Revolución Federal, con motivo de investigar si había vinculación entre dicha agrupación y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Basile, además de ser psicóloga e instructora de yoga, es una activista abiertamente anti kirchnerista, quien además de usar sus redes para atacar directamente al gobierno, participó de varias manifestaciones públicas en su contra. La psicóloga había calificado el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner como un "sketch mal actuado", concebido para eludir el "ajuste, el tarifazo y la miseria". Además, había llegado a pedir en Facebook "sacar a esta escoria de la Casa Rosada", en referencia al gobierno nacional.

Las manifestaciones de Basile contra el gobierno comenzaron en 2021, cuando la psicóloga responsabilizó al gobierno por el fallecimiento de su mamá Nilda Chiangaglini. “Tengo el acta de defunción. No tienen salida. Pero quieren aterrorizar a la población con una enfermedad que no es mortal y el 99% que la contrae se recupera. Les gusta el drama y la mentira, pero justo se toparon conmigo. Rt pleas”, tuiteó Basile el 15 de julio de 2021. “Murió por EPOC porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país”, denunció la integrante de Revolución Federal.

En su testimonio durante la investigación, Basile aclaró que conoció a los demás integrantes de Revolución Federal durante la protesta que se llevó a cabo el 3 de julio frente a la Quinta de Olivos, cuando el Gobierno anunció a Silvina Batakis frente al Ministerio de Economía.

Según su relato, luego de esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y comenzó a participar de otras marchas. Calificó a Revolución Federal como una agrupación "anárquica" y describió que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, además de descartar que que contaran con algún tipo de financiamiento.

Sobre esta línea, Basile aseguró que no tuvo "intenciones de desestabilizar" al Gobierno, "ni de agredir a nadie" y que solo hizo uso de "su derecho a protestar".

En relación a esto, Basile negó que la agrupación tuviera vinculación con Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó en la cabeza a Cristina Kirchner, Brenda Uliarte, novia de éste y señalada como instigadora del hecho, Agustina Díaz y a Nicolás Carrizo -líder de la "Banda de los Copitos".









por R.N.