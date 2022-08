Luis D´Elia: "Nisman era arrogante, iba camino a pasar un papelón, y se pegó un tiro"

“Estamos luchando contra la aplicación del lawfare en la Argentina, hace 54 años aplicaban el Plan Cóndor y organizaban un genocidio para imponer un modelo económico de dominación. Ahora hacen el plan lawfare y la principal víctima es Cristina Fernández de Kirchner, con persecución política. Son intereses podridos que anidan en el poder judicial, esto se vence con el pueblo en la calle”, decía ayer Luis D’Elía, el dirigente social cercano hoy a Alberto Fernández que salió a respaldar a la vicepresidenta con la organización de protestas contra la justicia.

“No hacemos marchas nosotros, queremos planificar una acción y demoler la Corte. Queremos que se corte por tiempo indeterminado en varias rutas del país hasta que renuncien los 4 delincuentes que están al frente del poder judicial que responde a los intereses de Mauricio Macri, al grupo Clarín y a Estados Unidos”, agregó Luis D´Elia en El Disparador (Delta 90.3)

“El clima de hoy es de una sociedad muy enojada con este poder judicial al servicio de los peores intereses. Hace 21 años en La Matanza hacíamos 19 días de cortes de ruta, hasta que renunció Patricia Bullrich. Firmamos un convenio extraordinario y logramos abrir las puertas para demoler el modelo neoliberal. Hoy proponemos paz, sin palos y sin piedras”, marca D'Elía sobre el espíritu "pacífico" de la movilizaciones. "Tienen que ser a lo Ghandi", marcó.

“La calle va a ser 20 contra 10.000, la gente está indignada con lo que están haciendo. Vamos a estar con las manos llenas de verdades, la violencia la proponen los poderosos persiguiendo a los opositores políticos. Yo en 40 años sólo le pegué una piña a un tipo que me insultó y hoy tiene un programa en la radio conmigo. Nosotros siempre nos manifestamos en paz, los únicos violentos son los que para imponer un modelo económico de dominación nos empujan a situaciones como estas”, amplió el líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat sobre los potenciales cruces callejeros con movilizaciones antikirchnetristas.

“Es muy berreta la oposicion en Argentina, decir que (Alberto Fernández) se metió con otro poder, que instigó al suicidio, es una pavada de una interpretacion absolutamente forzada. No tienen una idea, mejor para contestarles. Alberto Nisman era un tipo arrogante y vanidoso que iba camino a pasar un papelón extraordinario en la Cámara y se pegó un tiro, como demostraron todas las investigaciones serias que hubo hasta ahora", refrendó al presidente que en entrevista con "A dos voces", había emparentado al fiscal Diego Luciani, que acusa Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, con el ex fiscal.

"Hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", manifestó el jefe de Estado en una entrevista con TN. Y Luciani respondió a NOTICIAS: "Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro". Y añadió: "Deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos". "No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía", advirtió el fiscal.

“Puedo tener diferencias con Cristina Fernández en varias posiciones y es legítimo que suceda a la hora de debatir posiciones políticas. Mi candidata siempre fue ella, le hice críticas al igual que se las hice a Néstor Kirchner. La movilización del 17 de Octubre no va a cambiar nada porque no se cambia con una marcha, sino que se cambia con lucha. Hay que pararse en la ruta y provocar el desgaste hasta quebrarle el brazo al poder rea", anticipó D'Elia, que ya articula movilizaciones en La Matanza.

“Que gane Lula da Silva puede que cambie el escenario de Cristina Kirchner y se vaticina un gran triunfo en Brasil. El principal preadjudicatario del lawfare de América Latina es Lula y va a ser reelecto presidente, creo que es una señal muy clara de los pueblos del continente”, concluyó.

por R.N.